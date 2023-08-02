مظاهرات احتجاجية ضد ميليشيا قسد المرتبطة بالاحتلال الأمريكي في الحسكة

العالم-سوريا

وخرجت مظاهرات في منطقة الهول بريف الحسكة الجنوبي الشرقي، تخللها اشعال الإطارات وقطع للطرقات، وذلك تنديدا بسياسية "قسد"، وللمطالبة بتحسين الوضع المعيشي، ومحاسبة الفاسدين لدى "قسد".

وافاد مراسل قناة العالم الاخبارية من سوريا الزميل حسام زيدن بإصابة 5 مسلحين من "قسد"، إثر استهداف مسلحين مجهولين، سيارة عسكرية كانت تقلهم، في منطقة السعدة بريف الحسكة الجنوبي.

وخرجت مظاهرة في بلدة سلوك بريف الرقة الشمالي، طالبت بإسقاط "المجلس المحلي" التابع للفصائل المسلحة الموالية لتركيا، ومحاسبة الفاسدين.