الأربعاء ٠٢ أغسطس ٢٠٢٣
٠٩:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

مظاهرات احتجاجية ضد ميليشيا قسد المرتبطة بالاحتلال الأمريكي في الحسكة

مظاهرات احتجاجية ضد ميليشيا قسد المرتبطة بالاحتلال الأمريكي في الحسكة
الأربعاء ٠٢ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٨:٤٦ بتوقيت غرينتش

خرج أهالي القرى التابعة لناحية الهول بريف الحسكة الشرقي بمظاهرات احتجاجية ضد ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي وممارساتها الإجرامية.

العالم-سوريا

وخرجت مظاهرات في منطقة الهول بريف الحسكة الجنوبي الشرقي، تخللها اشعال الإطارات وقطع للطرقات، وذلك تنديدا بسياسية "قسد"، وللمطالبة بتحسين الوضع المعيشي، ومحاسبة الفاسدين لدى "قسد".

وافاد مراسل قناة العالم الاخبارية من سوريا الزميل حسام زيدن بإصابة 5 مسلحين من "قسد"، إثر استهداف مسلحين مجهولين، سيارة عسكرية كانت تقلهم، في منطقة السعدة بريف الحسكة الجنوبي.

وخرجت مظاهرة في بلدة سلوك بريف الرقة الشمالي، طالبت بإسقاط "المجلس المحلي" التابع للفصائل المسلحة الموالية لتركيا، ومحاسبة الفاسدين.

روابط ذات صلة

سوريا: قسد تواصل تضييق الخناق على الأهالي بمناطق سيطرتها

حالة من الترقب والحذر تسود ارياف دير الزور لهذا السب..

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. لبنان.. مسيرة حسينية تجوب النبطية وتجدد البيعة مع نصرالله

مظاهرات احتجاجية ضد ميليشيا قسد المرتبطة بالاحتلال الأمريكي في الحسكة

عندما يكون الرياء فاضحاً.. أمريكا تتبرأ من جرائم المستوطنين الصهاينة

مناورات كورية جنوبية فرنسية تثير انتقادات الشمال

السيد السيستاني يبعث رسالة إلى البابا فرنسيس بشأن تضافر الجهود لنبـذ العـنـف والكـراهيـة

شاهد بالفيديو.. حرس الثورة يزيح الستار عن أسلحة تعمل بالذكاء الصناعي