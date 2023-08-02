لبنان.. مسيرة حسينية تجوب النبطية وتجدد البيعة مع نصرالله

الثالث عشر من محرم محطة لمطالما تميزت بها مدينة النبطية جنوب لبنان منذ عقود. محبو اهل البيت وانصار الامام الحسين عليهم السلام، لبوا دعوة حزب الله للمشاركة في المسيرة الحاشدة تجديدا للبيعة وتاكيداً على النهج المقاوم.

المسيرة انطلقت من ساحة عاشوراء بمشاركة الالاف من المناصرين بحضور علمائي ونيابي وحزبي وفعاليات سياسية ومدنية وسط هتافات التلبية للحسين عليه السلام والقرآن الكريم والمهدي (عج) اكد خلالها امين عام حزب الله على ثوابت المقاومة التي تنهل من معين كربلاء والتي وحدها تحمي الامة من کل ظلم واحتلال.

وقال السيد نصرالله:"اما اليوم الذي يمنع وسيمنع الاعتداء علی المسجد الاقصی هم المقاومون وبنادق المقاومين واستعداد المقاومين في فلسطين ولبنان وسوريا والعراق واليمن وايران وکل المنطقة للدفاع عن هذا المقدس الذي لن نسمح لهؤلاء الصهاينة ان يمسوا به من قريب أو بعيد".

المشاركون اكدوا استمرارهم بنهج الثورة الحسينية وخط المقاومة.

وقالت الحاجة أم أحمد وهي زوجة شيخ الشهداء الشيخ راغب حرب: "لن نخذل السيد حسن ان شاء الله، وکلنا سنکون من انصاره وانصار الاسلام ان شاء الله، وبإشارة اصبعه سنلبي النداء ان شاء الله ونقول له لبيک یا نصرالله، لبيک ياحسين، لبيک يامهدي، لبيک ياقرآن".

المسيرة جابت شوارع النبطية تقدمها حملة صور القادة والشهداء والرايات على وقع موسيقى "كشافة الامام المهدي" (عجل الله فرجه الشريف) وفرق اللطيمة وسط الهتافات الحسينية.

ان لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لن تبرد أبداً، فکيف اذا کانت هذه القلوب تسير علی نهج الحسين بخط المقاومة لمواجهة کل طاغية ومحتل.