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من جديد.. المقاومة تضرب بقوة بالضفة المحتلة رغم الطوق الامني الاسرائيلي

الأربعاء ٠٢ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٣:١٢ بتوقيت غرينتش

بعد يوم فقط من عملية معاليه ادوميم والتي وصفت بالخطيرة، من جديد المقاومة تعمل على الارض في عملية بالقرب من حاجز الحمرا ادت الى اصابة مستوطن قبل ان يغادر المقاوم المكان ويفرض الجيش الاسرائيلي حصارا عليه. 

قبل ذلك كان الاحتلال قد شن عمليات مداهمةواسعة في جنين ونابلس والخليل ادت الى اعتقال عشرين فلسطينيا من بينهم اسرى محررين.

وكما يبدو فان الاحتلال الاسرائيلي نتيجة عمليات المقاومة يعيش ازمة حقيقية، خاصة وان الامن الذي يمثله بن غفير وهاليفي وسمطرتش فشل في انهاء ظاهرة المقاومة التي تعهدوا بانهاءها عندها وصلوا الى سدة الحكم، وعليه فان ما يقومون به في الضفة الغربية مع عمليات عسكرية لا تعدو اكثر من محاولات يائسة لاقناع الجمهور الاسرائيلي انهم يتقدمون الى الامام.

راية الاستسلام امام العمليات الفردية رفعت سابقا من قبل قادة امن اسرائيليين قالوا ما عسانا ان نفعل لفلسطيني قرر ان الموت.

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