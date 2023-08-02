الخارجية العراقية تنفي التفريط بسيادة البلاد البريّة أم البحريّة

العالم-العراق

وذكر بيان للوزارة، ان :"الترسيم الحدوديّ البريّ مع الجانب الكويتيّ، جاء وفقاً لقرار مجلس الأمن المرقَّم (833) لعام 1993، الذي تُبدي حكومة جمهوريَّة العراق إلتزامها التام بشأنه وإيفائها بالالتزامات الدوليَّة ذات الصلة، كما أنَّ الحدود البريَّة لم ولن يتطرَّق إليها التغيير منذ تثبيتها رسميّاً".

واوضح بيان الوزارة، إلى "المساكنَ الحكوميَّةَ الكائنة بمحاذاة الدعامات الحدوديَّة بين العراق ودولة الكويت، تقع على أرضٍ عراقيَّة، قبل تشييدها أم بعد إنتقال ساكنيها من المواطنين العراقيين إلى الحيّ السكني الذي تمَّ تشييده ليكون بديلاً أكثر إستقراراً لشاغليها وبما لايمس حُرَمة السيادة العراقيَّة، التي لا تُعَدُّ خياراً، بل مسار تعملُ الوزارة على تأكيده".