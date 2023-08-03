الخميس ٠٣ أغسطس ٢٠٢٣
٠٦:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى المبارك

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى المبارك
الخميس ٠٣ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

اقتحم مستوطنون متطرفون صهاينة، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وسط دعوات لإحياء الفجر العظيم غدا الجمعة.

العالم- فلسطين

ونشرت شرطة الاحتلال منذ الصباح وحداتها الخاصة في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد.

وتواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، وتدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند أبوابه الخارجية.

وكثف المقدسيون دعواتهم للحشد والرباط الدائم في المسجد الأقصى، لإفشال مخططات الاحتلال والمستوطنين التهويدية.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، إلى سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

روابط ذات صلة

اقتحامات الاقصى وغياب الرادع الدولي

الاحتلال يعتدي على المصلين والمشاركين بخيمة الصمود في سلوان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى المبارك

رئيس دولة الامارات يتلقى دعوة الرئيس رئيسي لزيارة إيران

اليابان.. إعصار ’خانون’ يقتل شخصين ويصيب 58 آخرين

موسكو: واشنطن تنتهك معاهدة ’ستارت’ منذ أمد

حريق كبير بمدينة فينيكس الأمريكية

الإحتلال يعتقل 16 فلسطينيا في الضفة المحتلة