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توسيع العلاقات وأمن الحدود على رأس محادثات عبد اللهيان وزرداري

توسيع العلاقات وأمن الحدود على رأس محادثات عبد اللهيان وزرداري
الخميس ٠٣ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٨:٤٠ بتوقيت غرينتش

 ناقش وزيرا خارجية إيران وباكستان آخر القضايا السياسية والاقتصادية والدفاعية الثنائية، بما في ذلك تطوير العلاقات التجارية وتبادل السجناء بين البلدين وأمن الحدود.

العالم - ايران

جاء ذلك خلال لقاء الوزير الايراني حسين أمير اللهيان مع نظيره الباكستاني بيلاوال بوتو زارداري في مقر وزارة الخارجية الباكستانية بعد ظهر اليوم الخميس.

وكان مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية مهدي صفري، قد التقى أمس مع نظرائه في اسلام اباد.

وسيتم التوقيع على التفاهمات والوثائق التي تم التوصل اليها خلال هذه المحادثات.

كما سيعقد الوزيران عبداللهيان وزرداري مؤتمرا صحفيا بعد اجتماعات ثنائية خاصة وعامة.

هذه هي الزيارة الثنائية الأولى التي يقوم بها حسين أمير عبداللهيان إلى باكستان، حيث سيلتقي ايضا برئيس الوزراء ورئيس البرلمان وقائد الجيش الباكستاني.

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