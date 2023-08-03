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سفير ايران في بغداد يدعو الى نزع اسلحة المجاميع الارهابية في كردستان العراق

سفير ايران في بغداد يدعو الى نزع اسلحة المجاميع الارهابية في كردستان العراق
الخميس ٠٣ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٨:٣٩ بتوقيت غرينتش

دعا السفير الايراني في بغداد محمد كاظم آل صادق الى نزع اسلحة المجاميع الارهابية الناشطة في كردستان العراق.

العالم - ايران

جاء ذلك خلال لقاء للسفير بممثلة الأمم المتحدة في العراق بلاسخارت حيث بحث معها اخر التطورات السياسية والأمنية في المنطقة.

وشدد آل صادق في اللقاء على ضرورة نزع سلاح المجاميع الارهابية الناشطة في كردستان العراق وتأمين استقرار حدود الجمهورية الاسلامية داعيا بلاسخارت الى بذل اقصى الجهود بهذا الشأن.

من جانبها تحدثت بلاسخارت في هذا اللقاء عن زيارتها الاخيرة لطهران ووصفتها بانها كانت ايجابية داعية الى المزيد من التعاون الأمني بين العراق وايران.

وكانت ممثلة الأمم المتحدة في العراق قد زارت طهران مطلع الاسبوع الجاري على رأس وفد أممي والتقت عددا من المسؤولين الايرانيين وعلى رأسهم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان.

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