بالفيديو.. الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 23 مسيرة خلال 24 ساعة

العالم – الأزمة الأوكرانية

المسيرات مجددا.. كان هذا العنوان الأبرز للأوضاع على الساحة الأوكرانية، حيث أعلن الجيش الأوكراني إسقاط 23 مسيرة خلال الساعات 24 الماضية.

وسمعت أصوات المضادات الأرضية الأوكرانية أثناء تصديها للأهداف الجوية في كييف، واستمرت حالة الإنذار في العاصمة كييف ومناطق أخرى شرقي البلاد ثلاث ساعات قبل ترفع فجرا.

وكان رئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أعلن أن القوات الروسية أطلقت الاربعاء 37 طائرة مسيرة، مشيرا إلى إسقاط بعضها.

ويبدو أن الهجمات الروسية بالمسيرات فتحت شهية الرئيس الأوكراني ليدعو حلفائه إلى تعزيز القدرات العسكرية الأوكرانية وخاصة تزويد كيف بطائرات إف 16.

وفي الوقت الذي تقع فيه المدن الأوكرانية تحت وطأة الهجمات المسيرات الروسية فإن الأوضاع الميدانية بالنسبة للجيش الأوكراني في الوقت ذاته ليست على ما يرام، إذ أكد مسؤولون أوكرانيون أنه رغم عدم تحقيق القوات الروسية أي تقدم على خطوط المواجهة لكنها متحصنة بشكل جيد في مناطق واقعة تحت سيطرتها مليئة بالألغام، وهو ما يجعل التحرك إلى الشرق والجنوب أمرا صعبا، مبررين ذلك برغبتهم في تجنب المغامرة بحياة جنودهم.

ومنذ أن بدأ الهجوم المضاد في الرابع من يونيو/حزيران الماضي، إستعادت القوات الأوكرانية بضع مئات الكيلومترات في مقاطعة دونيتسك في الشرق وزابوروجيا في الجنوب الشرقي، بسبب ما تواجهه من مقاومة شرسة وهجمات روسية مضادة.

في المقابل قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها صدت 12 هجوما أوكرانيا في مقاطعة دونتسك، ودمرت زورقا أوكرانية مسيرا حول استهداف سفينة حربية روسية كانت ترافق سفينة مدنية في البحر الأسود.

وبعيدا عن أجواء الحرب وقعت كل من بريطانيا وأوكرانيا مذكرة تفاهم تقدم بموجبها بريطانيا دعما على مستوى الخبراء في إعادة إعمار العاصمة كييف ومدينة خاركييف وإعادة تأهيل البنية الأساسية للنقل حيث تعهدت بريطانيا بإعادة بناء ستة جسور في كييف.

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