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وزير خارجية سوريا يبحث مع وزير النقل العراقي تعزيز العلاقات الثنائية

وزير خارجية سوريا يبحث مع وزير النقل العراقي تعزيز العلاقات الثنائية
الخميس ٠٣ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

بحث فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين السوري مع رزاق محيبس السعداوي وزير النقل العراقي والوفد المرافق، بحضور وزير النقل زهير خزيم سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة، ولا سيما في مجال النقل بمختلف أنواعه.

العالم - سوریا

وأكد الوزير المقداد أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، والتي تم تعزيزها بعد زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى دمشق ولقائه السيد الرئيس بشار الأسد، مشيراً إلى أهمية الارتقاء بالجهود المبذولة للوصول بالعلاقات الثنائية إلى المستوى الذي يطمح إليه الشعبان الشقيقان، وتسهيل حركة انتقال الأشخاص والبضائع وصولاً إلى زيادة حجم التجارة البينية.

بدوره، أكد الوزير السعداوي أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين السوري والعراقي على المستويات الحكومية المختلفة، داعياً إلى اكتشاف المزيد من فرص التعاون الثنائي لمواجهة التحديات التي تعيق عملية التنمية الاقتصادية في البلدين.

وأكد الوزير العراقي أهمية تعزيز النقل البري والسككي والجوي لتلبية احتياجات المواطنين في البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء من الجانب العراقي، ياسين الحجيمي القائم بالأعمال في السفارة العراقية بدمشق، ويونس جواد مدير السكك الحديدية في وزارة النقل العراقية، ومصطفى خزعل مدير النقل، وسليمان جاسم مدير الدوائر الفنية.

كما حضره من الجانب السوري السفير ماهر بدور من إدارة الوطن العربي، وجمال نجيب مدير إدارة الدعم التنفيذي في وزارة الخارجية والمغتربين.

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