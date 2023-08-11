الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣
٠٤:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

منزل الشهيد إبراهيم النابلسي قائد عرين الاسود يشكل محجا للفلسطينيين

الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٢ بتوقيت غرينتش

قبور الشهداء وابتسامة ام على المحيا يصنعان في القلب شعورا مختلطا او يصنعان دمعا مختلفا بين الوجع والفرح ، في عامه الاول بعد الشهادة كما تقول الام مازال ابراهيم النابلسي يصنع في مدينته لا بل في فلسطين نموذجا للشاب الفلسطيني الذي اشترى دنياه باخرته وارتضى الفراق على اللقاء تحت بنادق المحتل.

العالم - خاص بالعالم

ابراهيم النابلسي قائد عرين الاسود مازال منزل ذويه محجا للفلسطينيين الذي يذكرونللعشريني انه تحدى المحتل وجها لوجه واختار الاستشهاد بارادنه لا رغما عنه .

في اثر ابراهيم النابلسي لم يختلف السيل في هديره ولم يسكت الحمام عن هديله، فما بين السيل العرم القاذف للصخور والحمام الذي في هديله السلام علاقة بين الباحث عن النصر لاجل سلام للاجيال المقبلة.

ابراهيم النابلسي كما يقول الوالد والعائلة كان مدركا ان الطريق ليس معبدا بالورود بل مزروعا بالالغام لكن قرار المواجهة بالنسبة له كان قرارا لاجل الوصول الى امل في وطن حر لاجيال مقبلة قد يكون ابراهيم اشفق عليها من قساوة المحتل.

الصور التي تحولت الى ايقونة في منزل آل نابلسي لا بل في نابلس وفلسطين عامة هي اقل ما يقدم لم قدم لوطنه اغلى ما يمكن لبشر انيقدمه الروح.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

طولكرم تشيع شهيدها 'محمود جراد'

إصابات خلال مواجهات مع الإحتلال في نابلس وقلقيلية

فصائل فلسطينية تنعى الشهيد 'محمود جراد'

50 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. منزل الشهيد إبراهيم النابلسي قائد عرين الاسود يشكل محجا للفلسطينيين

ايران صاحبة الخيار في كيفية صرف اموالها المفرج عنها

بعد اختطافهم قبل 18 شهرا.. الأمم المتحدة تعلن إطلاق سراح 5 من موظفيها في اليمن

تونس: تفكيك شبكة دولية للاتجار بالأعضاء يترأسها شخص يحمل جنسيتين..

بالفيديو.. استشهاد وجرح جنود سوريين في هجوم إرهابي بريف دير الزور

استجابة لمراسلة وجهها عدد من النواب التونسيين.. قيس سعيد يقوم بزيارة غير معلنة لمنشأة طبية وحجز الأرشيف