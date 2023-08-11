منزل الشهيد إبراهيم النابلسي قائد عرين الاسود يشكل محجا للفلسطينيين

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ابراهيم النابلسي قائد عرين الاسود مازال منزل ذويه محجا للفلسطينيين الذي يذكرونللعشريني انه تحدى المحتل وجها لوجه واختار الاستشهاد بارادنه لا رغما عنه .

في اثر ابراهيم النابلسي لم يختلف السيل في هديره ولم يسكت الحمام عن هديله، فما بين السيل العرم القاذف للصخور والحمام الذي في هديله السلام علاقة بين الباحث عن النصر لاجل سلام للاجيال المقبلة.

ابراهيم النابلسي كما يقول الوالد والعائلة كان مدركا ان الطريق ليس معبدا بالورود بل مزروعا بالالغام لكن قرار المواجهة بالنسبة له كان قرارا لاجل الوصول الى امل في وطن حر لاجيال مقبلة قد يكون ابراهيم اشفق عليها من قساوة المحتل.

الصور التي تحولت الى ايقونة في منزل آل نابلسي لا بل في نابلس وفلسطين عامة هي اقل ما يقدم لم قدم لوطنه اغلى ما يمكن لبشر انيقدمه الروح.

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