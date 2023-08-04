دراسة.. الفراولة تقلل ارتفاع ضغط الدم

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وشارك في البحث 35 شخصا تتراوح أعمارهم بين 66 و 78 عاما، حيث تم إعطاؤهم 26 غراما من مسحوق الفراولة المجفف.

بعد 8 أسابيع، وجد الباحثون أن أولئك الذين تناولوا الفراولة انخفض ضغط الدم الانقباضي لديهم بنسبة 3.6 بالمئة, حسبما نقل موقع اسكاي نيوز.

وتوضح دراسة أن تناول الفراولة قد يعزز الوظيفة الإدراكية ويقلل عوامل الخطر القلبية الوعائية مثل ارتفاع ضغط الدم. وتغيير بسيط في النظام الغذائي، مثل إضافة الفراولة إلى النظام الغذائي اليومي، قد يحسن هذه النتائج لدى كبار السن.

ووجدت الأبحاث السابقة أن الاستهلاك المنتظم للفراولة يمكن أن يحمي الدماغ أيضا من الخرف عن طريق تقليل الالتهاب.