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دراسة.. الفراولة تقلل ارتفاع ضغط الدم

دراسة.. الفراولة تقلل ارتفاع ضغط الدم
الجمعة ٠٤ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

توصل باحثون من جامعة سان دييغو الأميركية إلى أن الفراولة لها فائدة صحية مذهلة مرتبطة بخفض مخاطر ارتفاع ضغط الدم.

العالم-منوعات

وشارك في البحث 35 شخصا تتراوح أعمارهم بين 66 و 78 عاما، حيث تم إعطاؤهم 26 غراما من مسحوق الفراولة المجفف.

بعد 8 أسابيع، وجد الباحثون أن أولئك الذين تناولوا الفراولة انخفض ضغط الدم الانقباضي لديهم بنسبة 3.6 بالمئة, حسبما نقل موقع اسكاي نيوز.

وتوضح دراسة أن تناول الفراولة قد يعزز الوظيفة الإدراكية ويقلل عوامل الخطر القلبية الوعائية مثل ارتفاع ضغط الدم. وتغيير بسيط في النظام الغذائي، مثل إضافة الفراولة إلى النظام الغذائي اليومي، قد يحسن هذه النتائج لدى كبار السن.

ووجدت الأبحاث السابقة أن الاستهلاك المنتظم للفراولة يمكن أن يحمي الدماغ أيضا من الخرف عن طريق تقليل الالتهاب.

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دراسة.. الفراولة تقلل ارتفاع ضغط الدم

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