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آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى ضمن حملة الفجر العظيم

آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى ضمن حملة الفجر العظيم
الجمعة ٠٤ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٧ بتوقيت غرينتش

أدى آلاف المصلين صلاة الفجر اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، ضمن حملة الفجر العظيم.

العالم - فلسطين

وشهدت باحات المسجد الأقصى تواجد حشد كبير من المصلين لأداء صلاة الفجر، والتأكيد على رفض مخططات التقسيم زمانيا ومكانيا للمسجد المبارك.

وشارك في أداء صلاة الفجر في الأقصى عائلات مقدسية بينها أطفال ونساء، قاموا بإعمار جنبات المسجد.

وشهدت باحات الأقصى بعد صلاة الفجر حلقات الذكر، وتقديم الضيافة من مشروبات ساخنة للمصلين والإفطارات الجماعية.

وواصلت قوات الاحتلال بالقدس المحتلة عرقلة المصلين المتوافدين لتأدية صلاة الفجر بالمسجد الأقصى من جهة باب حطة وأبواب المسجد المبارك والتضييق عليهم.

وكان النائب باسم زعارير أكد وجوب نصرة المسجد الأقصى المبارك، والنفير للدفاع عن المسرى أمام مخططات الاحتلال واقتحامات مستوطنيه.

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آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى ضمن حملة الفجر العظيم