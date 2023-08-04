شاهد بالفيديو.. تحذيرات رئيس النيجر المحتجز

العالم - افريقيا

عواقب وخيمة على النيجر والمنطقة والعالم بأسره؛ يحذر منها الرئيس النيجري محمد بازوم في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست؛ إذا نجحت المحاولة الانقلابية لإزاحته عن السلطة.

من أجل ذلك دعا بازوم الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى المساعدة في استعادة النظام الدستوري. وقال ان بوركينا فاسو ومالي، تستخدمان مرتزقة مجرمين مثل مجموعة فاغنر من أجل حل المشاكل الأمنية؛ بدلًا من تعزيز قدراتهما الذاتية. وأردف بازوم في أول بيان علني طويل منذ أن أطاح به عسكريون انقلابيون أواخر الشهر الفائت ان المنطقة الوسطى في الساحل قد تصبح بكاملها تحت التأثير الروسي عبر مجموعة فاغنر التي ظهر إرهابها الوحشي بوضوح في أوكرانيا.

اما في ضفة الانقلابيين؛ فهناك قرارات وإجراءات وتصريحات جديدة؛ أبرزها ضربة للآمال في استعادة الوضع السابق وذلك بإلغاء اتفاقيات عسكرية عدة مبرمة مع فرنسا، متوعدين أيضا برد فوري على أي عدوان أو محاولة عدوان من جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)؛ قبل أيام من نهاية مهلة أعطتها المنظمة من أجل عودة النظام الدستوري في النيجر.

كذلك، أعلن منفذو الانقلاب العسكري، إنهاء مهمات سفراء بلادهم لدى فرنسا والولايات المتحدة ونيجيريا وتوغو، وأيقاف بث محطتين فرنسيتين إخباريتين رسميتين؛ في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية من أجل الدفع باتجاه عودة النظام الدستوري إلى البلاد.

خطوات شبيهة إلى حد ما بتحركات اتخذها المجلسان العسكريان في مالي وبوركينا فاسو المجاورتين في أعقاب انقلابات وقعت في الآونة الأخيرة، تم فيها استيلاء العسكريين على السلطة وسط موجة متنامية من المشاعر المعادية لفرنسا، إذ يقول السكان إنهم يريدون أن تتوقف الحاكمة الاستعمارية السابقة للبلاد عن التدخل في شؤونهم.