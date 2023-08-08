منفّذ عملية حوّارة يرعب الإحتلال بعد استشهاده.. تفجير منزله بنابلس

العالم - خاص بالعالم

منزل الشهيد خروشه لم يكن الوحيد المتضرر بل وايضا منازل اخرى اصيبت هي واصحابها بشظايا الانفجار، الشهيد خروشه استشهد قبل عدة اشهر بعد تنفيذه عملية فدائية في بلدة حوارة ادت الى مقتل مستوطنين

عملية الهدم في مخيم عسكر للاجئين صاحبها مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة بارتال عسكرية كبيرة.

وخلال الساعات الماضية ايضا اكثر من عشرين فلسطنييا اعتقلوا من قبل قوات الاحتلال غالبيتهم من بلدة كوبر الى الشمال من رام الله.

ووفق هيئة شؤون الاسرى فان عدد الفلسطينيين الذين اعتقلوا من بداية العام زاد عن اربعة الاف واربعمائة اسير.

الاحتلال يحاول ان بشتى الطرق ان يعاقب عائلة الشهيد باستشهاده وبجعلهم في العراء.

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