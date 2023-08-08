الثلاثاء ٠٨ أغسطس ٢٠٢٣
٠٤:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

عبداللهيان: إيران ودول بريكس عازمة على تطوير التعاون المشترك

الثلاثاء ٠٨ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٠ بتوقيت غرينتش

إيران ومجموعة بريكس، آفاق الشراكة والتعاون عنوان المؤتمر الدولي الذي عقد في العاصمة الإيرانية بمشاركة مسؤولين وسفراء دول بريكس الـ5، وهي الهند والصين والبرازيل وروسيا وجنوب إفريقيا، إلى جانب سفراء ودبلوماسيي السفارات الأجنبية المقيمين في طهران والمدراء والخبراء من المؤسسات الحكومية والخاصة.

العالم - خاص بالعالم

المؤتمر يأتي استمرارًا للجهود الدبلوماسية الإيرانية في اتجاه الانضمام إلى بريكس وتحديد الطاقات المتبادلة والتعاون المشترك بين إيران والمجموعة والذي تحدث عنه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مؤكداً إن إيران تتمتع بعلاقات جيدة ومناسبة مع جميع دول مجموعة بريكس ومشيراً إلى عزم وإرادة الطرفين لتطوير التعاون المشترك فيما بينهم.

ممثل جنوب إفريقيا في مؤتمر إيران وبريكس 'آنيل سوكلال ' أشاد بحضارة الشعب الإيراني التي وصفها بالحضارة القوية، معتبرا بان وقوف إيران الى جانب جنوب إفريقيا أدى الى حريتها ومشدداً على أهمية تغيير هيكل العالم.

آنيل سوكلال/ ممثل جنوب إفريقيا في مؤتمر إيران وبريكس:"من الأهمية بمكان تغيير هيكل العالم.. ودول مجموعة بريكس تخلق عالما متعدد الأقطاب وهي تمثل الجنوب العالمي وهذا هو السبب في أن دول مثل إيران ترغب في الانضمام إلى المجموعة".

يشار إلى أن مجموعة بريكس سوف تشكل بالتأكيد محطة تمكن إيران من تجاوز الحظر الأمريكي الأحادي المفروض عليها عبر تعزيز العلاقات والتعاون المشترك مع الدول الأعضاء في المجموعة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

رئيسي: لم نغادر طاولة المفاوضات النووية ولنا اليد العليا فيها

عبداللهيان يرحب برسم خارطة طريق للتعاون طويل الامد بين ايران واليابان

أهلا بالمارينز الأمريكي في إيران.. ولكن كأسرى

بانوراما.. الدور الأميركي في زعزعة الأمن الأقليمي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

خلال كلمته في ختام اجتماع إیران وبريكس؛ أميرعبداللهيان: إیران شريكة جديرة بالثقة لمجموعة بريكس +فيديو

تحقيق أممي يكشف.. ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ميانمار تقشعر منها الأبدان!

بوتين يخاطب دول تتخذ خطوات 'غير ودية' ضد بلاده.. ماذا قال؟!

بالفيديو.. موسكو تتوعد كييف بالهزيمة والنصر بشروط موسكو

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 08-08-2023

باختصار.. الحروب الامريكية بعد احداث 11 سبتمبر