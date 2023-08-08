عبداللهيان: إيران ودول بريكس عازمة على تطوير التعاون المشترك

العالم - خاص بالعالم

المؤتمر يأتي استمرارًا للجهود الدبلوماسية الإيرانية في اتجاه الانضمام إلى بريكس وتحديد الطاقات المتبادلة والتعاون المشترك بين إيران والمجموعة والذي تحدث عنه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مؤكداً إن إيران تتمتع بعلاقات جيدة ومناسبة مع جميع دول مجموعة بريكس ومشيراً إلى عزم وإرادة الطرفين لتطوير التعاون المشترك فيما بينهم.



ممثل جنوب إفريقيا في مؤتمر إيران وبريكس 'آنيل سوكلال ' أشاد بحضارة الشعب الإيراني التي وصفها بالحضارة القوية، معتبرا بان وقوف إيران الى جانب جنوب إفريقيا أدى الى حريتها ومشدداً على أهمية تغيير هيكل العالم.

آنيل سوكلال/ ممثل جنوب إفريقيا في مؤتمر إيران وبريكس:"من الأهمية بمكان تغيير هيكل العالم.. ودول مجموعة بريكس تخلق عالما متعدد الأقطاب وهي تمثل الجنوب العالمي وهذا هو السبب في أن دول مثل إيران ترغب في الانضمام إلى المجموعة".

يشار إلى أن مجموعة بريكس سوف تشكل بالتأكيد محطة تمكن إيران من تجاوز الحظر الأمريكي الأحادي المفروض عليها عبر تعزيز العلاقات والتعاون المشترك مع الدول الأعضاء في المجموعة.

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