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استوديو بيروت..

لبنان واسبوع الاستحقاقات الساخنة

الجمعة ٠٤ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٧ بتوقيت غرينتش

 بيروت التي تقف على اعتاب ذكرى الرابع من آب/ اغسطس، الذي دمر نصف المدينة، وترك النصف الاخر على قارعة انتظار الحقيقة.

لم تتعظ السلطات السياسية فيها، لتقف اليوم في الرابع من آب/ اغسطس 2023، وسط استحقاقات بالغة السخونة، تبدأ بغليان امني في مخيم عين الحلوة، بين ابناء الجلدة الواحدة، ولا تنتهي بوقوف لبنان على هاوية اقتصادية مالية بعد نهاية حقبة حاكم مصرف لبنان، وهندسته المالية.

فيما كرسي الرئاسة مازال واقعاً في فراغ ينذر بالتمديد في ظل تبادين بين القوى والاحزاب السياسية لم يخفض منسوبه الاعلام عن بدء مرحلة التنقيب عن النفط منتصف الشهر الجاري.

فإلى أين يتجه لبنان واللبنانيون؟

وكيف ستمرر الاستحقاقات الساخنة؟

وهل في الافق ما يشي بانفراجات قريبة؟

يبحث برنامج "استوديو بيروت" هذا الموضوع مع ضيف الحلقة:

رئيس تحرير مجلة الاعمار والاقتصاد الدكتور حسن مقلد

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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