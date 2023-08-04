إصابة طفلين بانفجار لغم من مخلفات التنظيمات المسلحة في دير الزور

العالم- سوريا

هذا وأعلنت وزارة الدفاع السورية أمس الخميس أن وحدات من الجيش العاملة بريف مدينة حلب، دمرت عدة طائرات مسيرة تعود للتنظيمات الإرهابية، كما تمكنت من القضاء على عدد من الإرهابيين وأصابت آخرين.

وقالت الدفاع السورية في بيان لها على صفحتها في "فيسبوك": "دمرت قواتنا المسلحة طائرتين مسيرتين وأسقطت ثلاثا أخرى للتنظيمات الإرهابية التي حاولت الاعتداء على بعض وحداتنا العاملة في ريف حلب الشمالي والغربي".

وأضاف البيان أن وحدات الجيش "ردت على التنظيمات الإرهابية باستهداف مقرات قيادتها على الاتجاه ذاته، وأوقعت عددا من القتلى والمصابين في صفوفها".