الجمعة ٠٤ أغسطس ٢٠٢٣
٠٥:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

إصابة طفلين بانفجار لغم من مخلفات التنظيمات المسلحة في دير الزور

إصابة طفلين بانفجار لغم من مخلفات التنظيمات المسلحة في دير الزور
الجمعة ٠٤ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم من سوريا بإصابة طفلين جراء انفجار لغم من مخلفات التنظيمات المسلحة في مدينة البوكمال بالريف الشرقي لدير الزور.

العالم- سوريا

هذا وأعلنت وزارة الدفاع السورية أمس الخميس أن وحدات من الجيش العاملة بريف مدينة حلب، دمرت عدة طائرات مسيرة تعود للتنظيمات الإرهابية، كما تمكنت من القضاء على عدد من الإرهابيين وأصابت آخرين.

وقالت الدفاع السورية في بيان لها على صفحتها في "فيسبوك": "دمرت قواتنا المسلحة طائرتين مسيرتين وأسقطت ثلاثا أخرى للتنظيمات الإرهابية التي حاولت الاعتداء على بعض وحداتنا العاملة في ريف حلب الشمالي والغربي".

وأضاف البيان أن وحدات الجيش "ردت على التنظيمات الإرهابية باستهداف مقرات قيادتها على الاتجاه ذاته، وأوقعت عددا من القتلى والمصابين في صفوفها".

روابط ذات صلة

وقفة احتجاجية ضد الاحتلال الأمريكي في الجزيرة السورية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. مسيرات لاهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت بذكراها الـ3 للمطالبة بتحقيق العدالة

شاهد بالفيديو.. مراسم تشييع جثمان الشهيد محمود أبو سعن في الضفة

شهيد برصاص المستوطنين في قرية برقا شرق رام الله

إصابة طفلين بانفجار لغم من مخلفات التنظيمات المسلحة في دير الزور

احتجاجا على اعتقالهم الإداري.... 4 معتقلين فلسطينيين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

العراق.. جهاز مكافحة الإرهاب يلقي القبض على 8 إرهابيين