السبت ٠٥ أغسطس ٢٠٢٣
٠٢:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

واشنطن تعلق برامج مساعدات خارجية مخصصة للنيجر

واشنطن تعلق برامج مساعدات خارجية مخصصة للنيجر
السبت ٠٥ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، تعليق برامج مساعدات تمنحها واشنطن للنيجر، حيث يأتي القرار على خلفية الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم.

العالم - الأميرکيتان

وقال بلينكن في بيان إن "الحكومة الأمريكية تعلق بشكل مؤقت بعض برامج المساعدات الخارجية لحكومة النيجر"، مضيفا أن "هذا الإجراء المؤقت لا يشمل جميع برامج المساعدات الخارجية الأمريكية في النيجر".

كما أكد وزير الخارجية الأمريكي أن المساعدات الإنسانية والغذائية المنقذة للحياة في النيجر ستستمر، وشدد على أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية الحيوية للدولة الإفريقية.

من جهة أخرى، تعتزم واشنطن مواصلة الاتصالات الدبلوماسية مع سلطات النيجر، وكذلك تنفيذ عمليات لضمان سلامة المواطنين الأمريكيين المتواجدين على مستواها.

وأضاف بلينكن: "الحكومة الأمريكية ستواصل مراجعة مساعدتنا الخارجية وتعاوننا مع تطور الوضع على الأرض فيما يتعلق بأهداف سياستنا والقيود القانونية".

روابط ذات صلة

تشاد لا تعتزم التدخل عسكريا في النيجر

الخارجية الروسية: ما يحدث في النيجر شأن داخلي لايمكن التدخل فيه

شاهد بالفيديو.. تحذيرات رئيس النيجر المحتجز

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير الخارجية الايراني يغادر كراتشي عائدا الى طهران

زيارة أميرعبداللهيان الى باكستان.. إيران أكبر من أن تُعزل

كوريا الشمالية تدعو إلى إدانة انتشار الأسلحة النووية الأمريكية

واشنطن تعلق برامج مساعدات خارجية مخصصة للنيجر

تشاد لا تعتزم التدخل عسكريا في النيجر

السفارة السعودية في بيروت تدعو رعاياها لمغادرة لبنان على وجه السرعة