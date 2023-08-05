الحضور العسكري الاميركي في الخليج الفارسي وتعدد الرسائل

العالم - مع الحدث

كيف يُقرأ ادعاءها ان نشر عناصر مسلحة علی الناقلات التجارية في مضيق هرمز هو ردعي؟

هل الهدف من ذلك هو الاحتكاك بالبحرية الايرانية المدافعة عن مياهها الاقليمية ومنع التهريب؟

ماذا عن محاولاتها اعادة ثقة حلفائها الذين يتجهون نحو الروس والصين؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من الخبير العسكري والاستراتيجي العميد المتقاعد شارل ابي نادر، والدبلوماسي الايراني السابق د. هادي افقهي، ورئيس المركز الثقافي الروسي – العربي د. مسلم شعيتو.