اهداف امريكا من توسيع دائرة مجلس الامن الدولي  

العالم - سبورتي

تفكر امريكا في صياغة نظام عالمي جديد يستبعد القوى التي تعتبرها غير صديقة، مع ترقية حلفائها في النظام العالمي الجديد الذي سيكون بمثابة بديل لمجلس الأمن، عبر خلق ستة مقاعد دائمة جديدة في المجلس ولكن بدون أن يكون للأعضاء الجدد حق النقض.

ولأول مرة منذ نشأة الأمم المتحدة، بدا الغرب يكتشف عيوب حق الفيتو، وذلك بعد أن استخدمته روسيا لعرقلة إدانة غزوها لأوكرانيا.

بالطبع لا يشير الغرب المنتقد لاستخدام روسيا لحق النقض إلى حقيقة أنه كان أكثر استخداماً للفيتو من روسيا والصين، وأن امريكا لطالما استخدمته لمنع إدانة جرائم الكيان الصهيوني وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني وغيره من الشعوب العربية، رغم وضوح أن الممارسات الإسرائيلية تخالف مبادئ القانون الدولي التي يتشدق بها الغرب.

يبدو ان امريكا قد رضخت اخيرا لحقيقة أن النظام أحادي القطب آخذ في الانهيار، وإذا حدث ذلك فلن يكون للأمم المتحدة دورها المنوط اليها، وبما أن الولايات المتحدة تستخدم الأمم المتحدة دائما كأداة من خلال استخدام امتياز الاستضافة والعضوية الدائمة وحق النقض، فهي لن تتحمل فقدان هذه الامتيازات نظرا للتغييرات العالمية الجديدة. لذلك، تحاول إظهار نفسها كمؤيد للدول الأخرى ومساعدة نفسها في النظام الجديد من خلال اتخاذ تدابير وقائية مع تقليل العواقب المحتملة.