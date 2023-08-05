السبت ٠٥ أغسطس ٢٠٢٣
٠٨:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

محاولات اميركية لعسكرة الخليج الفارسي؛ والسبب..

السبت ٠٥ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٨:١١ بتوقيت غرينتش

أكد الخبير العسكري والاستراتيجي شارل أبي نادر ان التقارب الايراني السعودي أفقد واشنطن ذريعة الابقاء علی حضورها العسكري في الخليج الفارسي وهي تحاول خلق ذرائع جديدة لتمديد حضورها في المنطقة.

العالم - خاص بالعالم

وأشار أبي نادر في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الی الأنباء التي تتحدث عن قصد الولايات المتحدة تعزيز حضورها العسكري الاميركي في الخليج الفارسي مؤكداً ان هذه الخطوة لها عدة رسائل.

وقال أبي نادر:"الرسالة الاولی موجهة لإيران ومفادها انه لايمكن لإيران ان تثبت موقعها في الخليج (الفارسي) خاصة في الموضوع النفطي؛ لأن لب العقوبات والضغط الاميركي علی ايران كان من أجل تصفير الصادرات الايرانية، لكن ايران بعد سنوات قليلة من الحصار، استطاعت ان تصدر نفس الكمية من النفط التي كانت تصدرها ماقبل الحظر.

وأكد ان الرسالة الثانية موجهة للحلفاء واشنطن السابقين، فبعد التقارب السعودي الايراني فقدت نقطة الخلاف الرئيسية التي كانت تعول عليها الولايات المتحدة الاميركية أو تستغلها للإبقاء علی عسكرة الخليج (الفارسي) وحفظ التوتر فيه وهذا ديدن الولايات المتحدة في كل اقطار العالم.

وأوضح ان الولايات المتحدة تبني نفوذها علی أساس أزمات تثيرها في المناطق المختلفة وبما ان هامش المناورة قد ضاق في الخليج (الفارسي) بعد التقارب الايراني السعودي، بدأت تبحث عن ذرائع لخلق أزمات جديدة في هذه المنطقة؛ خاصة بعد التفاهم والحديث بين ايران ودول الخليج الفارسي حول تأمين الأمن البحري لدول المنطقة.

روابط ذات صلة

اللواء سلامي: دول وحكومات المنطقة قادرة على إرساء أمن الخليج الفارسي

القائد العام للجيش: وجود قوات من خارج المنطقة يقود الى زعزعة أمن المنطقة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مراسلنا: الجيش السوداني يسيطر على قيادة القوات المسلحة ومطار الخرطوم + فيديو

اعتقال عمران خان بعيد صدور حكم يقضي بسجنه 3 سنوات

شاهد بالفيديو.. محاولات اميركية لعسكرة الخليج الفارسي؛ والسبب..

مراسلتنا: أمن السلطة تبنى فعلا تطبيق "خطة فيزل" نيابة عن الجيش الإسرائيلي + فيديو

الادميرال تنكسيري يعلن.. تركيب صواريخ مزودة بالذكاء الاصطناعي وزيادة الرؤوس الحربية للطائرات المسيرة +فيديو

الرئيس الفنزويلي: ترامب كان وراء محاولة اغتيالي