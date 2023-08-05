محاولات اميركية لعسكرة الخليج الفارسي؛ والسبب..

العالم - خاص بالعالم

وأشار أبي نادر في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الی الأنباء التي تتحدث عن قصد الولايات المتحدة تعزيز حضورها العسكري الاميركي في الخليج الفارسي مؤكداً ان هذه الخطوة لها عدة رسائل.

وقال أبي نادر:"الرسالة الاولی موجهة لإيران ومفادها انه لايمكن لإيران ان تثبت موقعها في الخليج (الفارسي) خاصة في الموضوع النفطي؛ لأن لب العقوبات والضغط الاميركي علی ايران كان من أجل تصفير الصادرات الايرانية، لكن ايران بعد سنوات قليلة من الحصار، استطاعت ان تصدر نفس الكمية من النفط التي كانت تصدرها ماقبل الحظر.

وأكد ان الرسالة الثانية موجهة للحلفاء واشنطن السابقين، فبعد التقارب السعودي الايراني فقدت نقطة الخلاف الرئيسية التي كانت تعول عليها الولايات المتحدة الاميركية أو تستغلها للإبقاء علی عسكرة الخليج (الفارسي) وحفظ التوتر فيه وهذا ديدن الولايات المتحدة في كل اقطار العالم.

وأوضح ان الولايات المتحدة تبني نفوذها علی أساس أزمات تثيرها في المناطق المختلفة وبما ان هامش المناورة قد ضاق في الخليج (الفارسي) بعد التقارب الايراني السعودي، بدأت تبحث عن ذرائع لخلق أزمات جديدة في هذه المنطقة؛ خاصة بعد التفاهم والحديث بين ايران ودول الخليج الفارسي حول تأمين الأمن البحري لدول المنطقة.