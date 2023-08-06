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بعد الكويت والسعودية..

البحرين تدعو رعاياها لمغادرة لبنان

البحرين تدعو رعاياها لمغادرة لبنان
الأحد ٠٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٦ بتوقيت غرينتش

طلبت وزارة الخارجية البحرينية من رعاياها مغادرة الأراضي اللبنانية وقالت إن الهدف هو حمايتهم من التعرض لأية مخاطر بسبب النزاع المسلح دون أن تحدده.

العالم - البحرين

وقالت الخارجية البحرينية في بيان لها اليوم، إنها طلبت من مواطنيها مغادرة الأراضي اللبنانية بسبب"النزاع المسلح"، وذلك حفاظا على سلامتهم.

وتأتي الدعوة البحرينية الرسمية بعد أقل من 24 ساعة من الدعوات التي وجهتها العديد من الدول، كالسعودية والكويت، إلى رعاياها على الأراضي اللبنانية، من أجل مغادرة البلاد على وجه السرعة أو أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية.

وكانت السفارة السعودية في لبنان حذرت، في بيان لها ليلة السبت، رعاياها من التواجد أو الاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، مطالبة المواطنين بمغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة.

بدورها، نبهت السفارة الكويتية لدى لبنان أيضا رعاياها بالتزام الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية، كما دعتهم إلى التقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصّة.

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