غدا .. بدء التسجيل الأولي لمرشحي الانتخابات النيابية في ايران

العالم - ايران

وقال محمدي في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم الاحد في تبريز( مركز محافظة آذربايجان الشرقية)، ان أمام المرشحين مهلة اسبوع واحد لتسجيل طلبات ترشحهم، والمعلومات المطلوبة عنهم، وارسال الوثائق والمستمسكات الخاصة بهم، عبر البوابة الالكترونية لوزارة الداخلية الايرانية.

واضاف: ان عدم قيام المرشحين بهذا التسجيل الاولي لطلبات الترشح في المهلة المحددة، أو عدم الحصول على شيفرة التسجيل، أو عدم الحصول على الأهلية للترشح والتي تمنحها الاجهزة المعنية، يعني ان هؤلاء ليس بمقدورهم تسجيل اسمائهم في المرحلة التالية كمرشحين للانتخابات النيابية بشكل نهائي.

واوضح محمدي ان الوثائق والمستمسكات المطلوبة من المرشحين في هذه المرحلة الاولية هي صورة عن آخر شهادة دراسية لهم، وصورة عن بطاقة اداء الخدمة العسكرية الالزامية أو بطاقة الاعفاء الدائمي منها (للرجال دون الـ 50 عاما) ، وصورة عن شهادة رسمية تثبت قبول استقالاتهم (من مناصبهم)، أو صورة عن شهادة عدم مزاولة مهن أو مناصب نص القانون على ضرورة الاستقالة منها قبل فترة محددة من تسجيل طلبات الترشح للانتخابات النيابية.

وتابع محمدي ان على المرشحين ان يكونوا قد بلغوا الـ 30 سنة من العمر وايضا دون الـ 75 سنة ، كما يجب ان يكونوا من الحاصلين على شهادة الماجيستر التعليمية أو ما يعادلها.