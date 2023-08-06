الأحد ٠٦ أغسطس ٢٠٢٣
٠٦:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

تقارير تكشف..

وصول عناصر 'فاغنر' المرتزقة إلى عاصمة النيجر!

وصول عناصر 'فاغنر' المرتزقة إلى عاصمة النيجر!
الأحد ٠٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٦ بتوقيت غرينتش

كشفت موقع "إل إس آي أفريكا" عن وجود عناصر من مجموعة "فاغنر" المرتزقة في العاصمة النيجرية نيامي، بهدف توفير الدعم العسكري لقادة الانقلاب في النيجر.

العالم - افريقيا

وأشار تقرير صادر عن الموقع، مساء أمس، إلى وجود مدربين من مجموعة "فاغنر" العسكرية المرتزقة في العاصمة النيجرية.

وسعت قوات "فاغنر" إلى توفير الدعم اللوجستي لقادة الانقلاب في نيامي من أجل تعزيز سلطتهم.

وأوردت "أسوشيتد برس" أن المجلس العسكري الجديد في النيجر طلب المساعدة من مجموعة "فاغنر" المرتزقة.

وجاء الطلب خلال زيارة قام بها الجنرال ساليفو مودي، أحد قادة الانقلاب إلى مالي المجاورة، حيث تواصل مع شخص من "فاغنر".

وترددت أنباء عن وصول "وحدة روسية كبيرة" مجهزة بأسلحة متطورة، إلى مالي، ليلة الجمعة، لنشرها مع القوات المسلحة المالية على حدود النيجر، وفق ما كشف الصحفي المالي المقرب من السلطة عبدول نيانغ.

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى الإفراج الفوري عن رئيس النيجر، محمد بازوم، والحفاظ على الديمقراطية هناك، بعد الانقلاب الذي دعمه جيش النيجر.

وقال بايدن، في بيان، يوم الخميس الماضي:"أطالب بالإفراج الفوري عن الرئيس بازوم وعائلته، والحفاظ على الديمقراطية التي تحققت بشق الأنفس في النيجر".

وكالات

روابط ذات صلة

النيجر وايكواس.. أفريقيا على حافة الحرب

الخارجية الروسية: ما يحدث في النيجر شأن داخلي لايمكن التدخل فيه

المجلس العسكري في النيجر يهدد مجموعة"إيكواس"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كييف في مرمى.. صواريخ كروز الروسية تقصف 'هدفا استراتيجيا" في عدة مواقع أوكرانية

سفير سوريا بالأمم المتحدة يحذر من بقاء كيان الاحتلال خارج منظومة الرقابة الدولية النووية

تقارير تكشف.. وصول عناصر 'فاغنر' المرتزقة إلى عاصمة النيجر!

3 سنوات مرت على انفجار مرفأ بيروت، الاوضاع تشتعل في النيجر

بالفيديو.. للاسبوع الـ31 استمرار التظاهرات في كيان الاحتلال وثلث الإسرائيليين يفكرون بمغادرة الكيان

مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة والقدس