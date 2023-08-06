ما جدوی مؤتمر جدة لوقف الحرب الاوکرانية، في غياب روسيا؟

العالم - ما رأيكم

واعتبر رياض عيد ان مؤتمر جدة، فرصة للرئيس الاوكراني، لكن المؤتمر لن يوقف الحرب لأن تطلعات روسيا تفوق اوكرانيا.

وقال رياض عيد في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية مؤتمر جدة، فرصة لزيلينسكي لاعطاء رأيه، لكن المسألة ان الحرب الدائرة هي بين روسيا والغرب الانغلوساكسوني ومطالب بوتين تتجاوز اوكرانيا، ولها علاقة بالحلف الاطلسي واوروبا والنظام العالمي الجديد وترتيبات مابعد الأحادية القطبية.

وأكد ان وقف روسيا لاتفاقية الحبوب في هذا التوقيت تحديداً أصاب اوروبا في الصميم لأنها تأخذ 40 بالمئة من الحبوب التي يتم تصديرها للعالم ووقف تصدير الحبوب يؤثر علی أوروبا أكثر مما يؤثر علی جميع العالم.

وأوضح رياض ان اوروبا أصبحت تئن بسبب الطاقة من جانب وتئن بسبب الحبوب من جانب أخر وهذا يجعل اوروبا امام أزمتين وهذا في حين ان الغرب تكبد فشلاً ذريعاً في التقدم لأمتار من خلال الهجوم الاوكراني المعاكس علی روسيا وهذه المعطيات تؤكد ان الحرب التي شنتها اميركا والناتو لضرب روسيا وتفتيتها أتت بنتائج معاكسة علی الغرب واميركا.

وبيّن ان الولايات المتحدة اعطت زيلينسكي فرصة طرح مبادرته من خلال مؤتمر جدة، الا ان قدرة التسويق لهذه المبادرة مفقودة، فروسيا هي القادرة علی الارض والمعركة مفتوحة والرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد ان المعركة ستستمر الی مابعد الانتخابات الاميركية.

وأكد الخبير بالشؤون الروسية عباس حبيش ان امريكا تبحث عن أي جهة تسجل لها انتصاراً ضد روسيا ومؤتمر جدة في السعودية يأتي في هذا السياق.

وقال حبيش في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان هناك قرار غربي امريكي بإلحاق هزيمة بروسيا علی كل المستويات، لكن اوكرانيا والغرب وحلف الناتو والولايات المتحدة وصلوا جميعاً في تحقيق هدفهم.

وأوضح حبيش ان جميع هذه الدول، وصلت الی حائط مسدود في التقدم عدة امتار من خلال الهجوم المعاكس الذي تحدثوا عنه لأشهر طويلة وعملوا له دعايات اعلامية وسياسية ومالية.

وتوقع ان يلقی مؤتمر جدة نتائجاً مشابهة لمؤتمر كوبنهاغن والذي عقد في حزيران الماضي بصيغة غربية وكانت نتيجته الفشل.

وأكد حبيش ان الولايات المتحدة تبحث عمن يساعدها في تحقيق انتصار ما علی روسيا.

هذا وتستضيف السعودية مؤتمراً جمع أكثر من 40 دولة في جدة من أجل انهاء الحرب في اوكرانيا، لكن المؤتمر ينعقد في غياب روسيا.

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