باب المندب.. ودلالات الصراع بين قوى العدوان 

العالم – المشهد اليمني



هذا بينما دخلت السعودية على الخط وقالت مصادر يمنية ان قوات قبلية تابعة للسعودية شنت هجوما مباغتا على قوات طارق عفاش وطردتها من هذه المناطق، واصبحت تسيطر على المناطق المطلة على المضيق الحيوي للتجارة الدولية.

ويرى العديد من المختصين أن الصراع هناك ياتي في اطار الصراع بين ابوظبي والرياض وان قادة المليشيات مجرد ادوات تستخدمهم الامارات والسعودية.



الى ذلك استهجن مجلس النواب اليمني الزيارات المتكررة للسفير الأمريكي واللقاءات المشبوهة التي يجريها مع قيادات المسلحين في المحافظات اليمنية المحتلة، مؤكدا أن الهدف من ذلك هو تمرير مخطط الحرب الاقتصادية واستمرار نهب الثروات النفطية.

هذا بينما أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، أن اليمن يمتلك القدرة الكاملة لتأمين وحماية واستقرار المسارات الملاحية الدولية على كل امتداد المياه الإقليمية، مشددا على ضرورة الحرص على امتلاك مقومات القوة، التي تمكن القوات اليمينية من تحقيق التحرر الوطني.

ما يطرح العديد من التساؤلات ابرزها حول دلالات عودة الصراع بين المليشيات في باب المندب؟ وهل بالفعل تستطيع الرياض طرد ابوظبي من هذه المناطق الاستراتيجية؟ وماهي ابعاد ودلالات هذا الصراع؟ وكيف يقرأ صراع فصائل المرتزقة على مناطق باب المندب؟ وما دلالات هذا الصراع وانعكاساته على ارض الواقع؟ وهل بالفعل ترفض السعودية تواجد فصايل طارق عفاش في مناطق باب المندب ولماذا؟ وماذا يعني طارق عفاش بالنسبة للامارات؟ لماذا يحضى باهمية اكبر لدى ابوظبي من الفصايل الجنوبية الاخرى؟

كيف يقرأ تحالف طارق عفاش مع مجموعات ما يسمى بالعمالقة؟ وهل سيستمر هذا التحالف؟ وماذا عن الدور الامريكي والاسرائيلي في الجنوب وباب المندب؟ وكيف قراءتم موقف مجلس النواب في صنعاء من خلال البيان الذي اصدره؟وماذا عن تصريحات العاطفي حول قدرة اليمن على حماية الملاحة في المياه الدولية قبالة سواحل اليمن. ما دلالات ذلك؟

وفي الحديدة باليمن، تشكل درجات الحرارة الحارقة في فصل الصيف، وكذلك الأنابيب المتهالكة على متن الخزان العائم صافر مشكلة إضافية، في عمليات تفريغ المواد النفطية إلى سفينة الإنقاذ التي اشترتها حكومة الإنقاذ لتفادي حدوث كارثة في البحر الأحمر.

ضيوف البرنامج:

- فهمي اليوسفي نائب وزير الاعلام اليمني من صنعاء



- عبد السلام الجحاف الاعلامي اليمني من بيروت

التفاصيل في الفيديو المرفق ...