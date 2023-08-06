الأحد ٠٦ أغسطس ٢٠٢٣
٠٢:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

زلزال جديد يهز اليوم شمال شرقي أفغانستان

زلزال جديد يهز اليوم شمال شرقي أفغانستان
الأحد ٠٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات ولاية بدخشان شمال شرقي أفغانستان، صباح الأحد، بعد زلزال آخر بشدة 5.8 درجات مساء أمس في نفس الولاية.

العالم - أفغانستان

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية فإن الزلزال الذي بلغت قوته 5.3 درجات وقع الساعة 05:02 بالتوقيت المحلي صباح اليوم ومركزه ولاية بدخشان.

الزلزال الذي شعر به سكان الدول المجاورة أوزبكستان وطاجيكستان وباكستان، وقع على عمق 209 كيلومترات.

ووقع زلزال بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر مساء السبت، الساعة 20.31 بالتوقيت المحلي في ولاية بدخشان.

وشعر سكان الولايات الشمالية بالزلزالين وفي العاصمة كابل أيضا، ولم تصدر حكومة طالبان بعد بيانا بشأن الخسائر المحتملة.

ولقي 1200 شخص مصرعهم في الزلزال الذي بلغت قوته 5.9 درجات في ولاية باكتيكا الأفغانية على الحدود مع باكستان في يونيو/ حزيران 2022.

روابط ذات صلة

تسجيل زلزال في عدة مناطق في أفغانستان وباكستان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مذكرة تفاهم بين جامعة فردوسي الإيرانية و جامعة عراقية

شاهد.. استشهاد 3 فلسطينيين في اطلاق النار على مركبتهم جنوب جنين

إستمرار التعاون التجاري الإيراني-العراقي واستكمال مشروع شلمجة-البصرة السككي

القوات العراقية تقبض على ثلاثة إرهابيين في بغداد

محادثات سورية اماراتية لتطوير التعاون بين البلدين

فقدان العشرات إثر غرق قاربين للمهاجرين قبالة سواحل إيطاليا