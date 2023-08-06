زلزال جديد يهز اليوم شمال شرقي أفغانستان

العالم - أفغانستان

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية فإن الزلزال الذي بلغت قوته 5.3 درجات وقع الساعة 05:02 بالتوقيت المحلي صباح اليوم ومركزه ولاية بدخشان.

الزلزال الذي شعر به سكان الدول المجاورة أوزبكستان وطاجيكستان وباكستان، وقع على عمق 209 كيلومترات.

ووقع زلزال بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر مساء السبت، الساعة 20.31 بالتوقيت المحلي في ولاية بدخشان.

وشعر سكان الولايات الشمالية بالزلزالين وفي العاصمة كابل أيضا، ولم تصدر حكومة طالبان بعد بيانا بشأن الخسائر المحتملة.

ولقي 1200 شخص مصرعهم في الزلزال الذي بلغت قوته 5.9 درجات في ولاية باكتيكا الأفغانية على الحدود مع باكستان في يونيو/ حزيران 2022.