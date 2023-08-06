جامعة طهران تعلن استعدادها للتعاون مع الجامعات العراقية

العالم - إيران

وأشار مقيمي في هذا اللقاء الذي تم في مكتبه بجامعة طهران إلى نهج هذه الجامعة لتعزيز التعاون العلمي مع جامعات البلد الشقيق والصديق العراق، معلنا استعداد جامعة طهران للتعاون العلمي والبحثي وتبادل الأساتذة الجامعيين والطلبة مع جامعات العراق.

وأشار المسؤول الإيراني إلى نشاطات كليات جامعة طهران في جميع أنحاء إيران الإسلامية وقال: نعمل لافتتاح فروع هذه الجامعة في خارج البلاد مثل شبه القارة الهندية ومنطقة أوراسيا والدول العربية والأفريقية.

وأكد مقيمي استلام طلبات من العراق لافتتاح فروع جامعة طهران في كل من بغداد وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف والبصرة، مشددا على أن المسؤولين في الجمهورية الاسلامية الإيرانية يناقشون هذه الطلبات في الوقت الحالي.

كما أعلن استعداد هذه الجامعة لافتتاح مركز جديد لتعليم اللغة الفارسية في البصرة لتسهيل تعلم الطلاب العراقيين لهذه اللغة، واستعدادها لإيفاد أساتذة ومدرسي تعليم اللغة الفارسية هناك.

وأشار في جانب آخر من كلمته إلى استلام طلبات حوالي 5 آلاف طالب بجامعة طهران للمشاركة في مراسم الأربعين، مؤكدا تشكيل لجنة خاصة في هذه الجامعة لدراسة كيفية إيفادهم وتسهيل عملية زيارة العتبات المقدسة في العراق.

بدوره اعتبر الضيف العراقي في هذا اللقاء تقديم الخدمة لزوار الحسين (ع) مصدر فخر له، مؤكدا أنه سيناقش مع نظرائه وزملائه الجامعيين في كل من النجف الأشرف وكربلاء المقدسة موضوع إيفاد هؤلاء الطلبة الإيرانيين إلى العتبات المقدسة في العراق.

وفي ختام اللقاء أكد المحيسن رغبته في تعزيز التعاون العلمي بين الجامعتين العراقية والإيرانية، ووجه إلى سيد محمد مقيمي دعوة لزيارة جامعة الفرات الأوسط الفنية في العراق.