استشهاد 3 شبان فلسطينيين في جريمة اغتيال اسرائيلية

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة قناة العالم من جنين ان الشهداء الذين ارتقوا في عملية الاغتيال غرب جنين هم: نايف أبو صويص وخليل ابو نعسة وبراء كرامة.

وأكدت مصادر محلية، أن قوة صهيونية أطلقت النار مباشرة بكثافة تجاه مركبة فلسطينية قرب دوار عرابة جنوب جنين، وانتشرت في محيطها ومنعت المواطنين وطواقم الإسعاف من الاقتراب منها، وبعد أن تأكدت من تصفية من بداخلها سحبت المركبة واحتجزت من بداخلها، وانسحبت من المنطقة.

وادعى جيش الإحتلال أنه أحبط خلية كانت في طريقها لتنفيذ هجوم، زاعماً ان قائد الخلية هو نايف أبو صويص من سكان مخيم جنين.

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