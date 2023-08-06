الأحد ٠٦ أغسطس ٢٠٢٣
٠٦:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

استشهاد 3 شبان فلسطينيين في جريمة اغتيال اسرائيلية

الأحد ٠٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٦ بتوقيت غرينتش

استشهد ثلاثة شبان فلسطينيين مساء الأحد إثر جريمة إطلاق نار مباشر تجاه مركبة فلسطينية ارتکبتها قوة صهيونية خاصة قرب دوار عرابة جنوب جنين شمال الضفة الغربية.

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة قناة العالم من جنين ان الشهداء الذين ارتقوا في عملية الاغتيال غرب جنين هم: نايف أبو صويص وخليل ابو نعسة وبراء كرامة.

وأكدت مصادر محلية، أن قوة صهيونية أطلقت النار مباشرة بكثافة تجاه مركبة فلسطينية قرب دوار عرابة جنوب جنين، وانتشرت في محيطها ومنعت المواطنين وطواقم الإسعاف من الاقتراب منها، وبعد أن تأكدت من تصفية من بداخلها سحبت المركبة واحتجزت من بداخلها، وانسحبت من المنطقة.
وادعى جيش الإحتلال أنه أحبط خلية كانت في طريقها لتنفيذ هجوم، زاعماً ان قائد الخلية هو نايف أبو صويص من سكان مخيم جنين.

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

شاهد.. انطلاق مسيرات بمخيم جنين تنديدا باغتيال الاحتلال 3 فلسطينيين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سقوط قتلى وجرحى جراء إطلاق نار في واشنطن

انتهاء مهلة إيكواس.. الأوضاع في افق"النيجر"هكذا تلوح!

في كلمة مغتضبة.. شاهد.. كتيبة جنين تتوعد الاحتلال الإسرائيلي برد حاسم على اغتيال 3 مقاومين

الفصائل الفلسطينية تتوعد بالرد على اغتيال شهداء جنين

بعد مقتل الشاب "نائل".. شرطة فرنسا تخلق مأساة جديدة!

شاهد بالفيديو.. استشهاد 3 شبان فلسطينيين في جريمة اغتيال اسرائيلية