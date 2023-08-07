وزير الخارجية الإيراني يصل إلى اليابان

العالم - ايران

واعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أن أميرعبداللهيان وصل إلى طوكيو مساء الأحد بالتوقيت المحلي في زيارة رسمية للقاء كبار المسؤولين اليابانيين، وكان في استقباله مسؤولون من وزارة الخارجية اليابانية.

وأضاف: بناءً على الترتيبات المتخذة سيبحث وزير الخارجية يوم الاثنين خلال لقاء رئيس الوزراء فوميو كيشيدا ووزير الخارجية يوشيماسا هاياشي ووزير الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية الياباني كاتسونوبو كاتو، آخر مستجدات العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والمستجدات الدولية.

يشار إلى أن زيارة وزير الخارجية إلى طوكيو تتزامن مع ذكرى القصف الذري على هيروشيما وناغازاكي عام 1945 من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، مما أدى إلى كارثة إنسانية كبيرة في هاتين المدينتين.

وبالتزامن مع زيارة وزير الخارجية لليابان، يتواجد أيضا وفد من متحف طهران للسلام، الذي يمثل المصابين الإيرانيين بالكيماوي خلال سنوات الدفاع المقدس الثمانية، في مراسم إحياء ذكرى ضحايا هيروشيما تعبيرا عن التعاطف والوقوف إلى جانب هؤلاء الضحايا.