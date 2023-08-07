أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين 07 آغسطس 2023

كيهان ..

القائد.. القوة البحرية للجيش أثبتت أن المياه الحرة في العالم حق لجميع البلدان

ابرار ..

القائد يثمن إنجاز الوحدة البحرية السادسة والثمانين للجيش لمهمة حول الكرة الأرضية

جوان ..

مؤتمر جدة الدولي حول الأزمة الأوكرانية يختتم أعماله دون إصدار بيان ختامي

جمهوري اسلامي ..

أوكرانيا تطرح مشروعا للسلام بمؤتمر جدة يتضمن نفس شروطها الداعية لخروج القوات الروسية

رويش ملت ..

ضربات جوية سورية روسية تدمر مركز قيادة تنظيم جبهة النصرة الإرهابي بادلب

ارمان ملي ..

غوتيريش بذكرى كارثة هيروشيما.. ظلال الحرب النووية تخيم على العالم مرة أخرى

اطلاعات ..

غارات جوية وضربات صاروخية روسية مكثفة على أوكرانيا وهجمات أوكرانية بالقنابل العنقودية

اعتماد ..

باكستان بمثلث أزمة.. مؤشرات تطورات سياسية وأمنية وإقتصادية خطيرة بعد إعتقال عمران خان

ايران ..

هلع عميق في الكيان الصهيوني من تبلور مؤشرات قرب إندلاع إنتفاضة مسلحة بالضفة

خراسان ..

حماس والجهاد الإسلامي تتعهدان بتوسيع العمليات في قلب فلسطين المحتلة ردا على جرائم الكيان

مردم سالاري ..

مواجهة جوية جديدة بين مقاتلة روسية ومسيرة أمريكية في أجواء البحر الأسود

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الاثنين

كيهان ..

صحيفة كيهان كتبت في مقاله ( فشل مؤتمر جدة )..اختتم مؤتمر جدة الدولي الخاص بالازمة الاوكرانية اعماله من دون اصدار اي بيان ختامي الامر الذي يعكس واقع عدم تحقيقه لاية نتائج ملموسة, إن عدم تحقيق مؤتمر جدة نتائج إيجابية كان متوقعا في ظل إنعقاده بغياب روسيا الطرف الرئيسي الآخر في الأزمة الأوكرانية.

كان واضحا منذ البدية أن تنظيم مؤتمر دولي كبير حول ازمة دولية ساخنة جدا بحجم الازمة الاوكرانية من دون مشاركة طرف رئيسي فيها ليس امرا منطقيا ابدا. وفي كل الاحوال دارت نقاشات حادة وطفت خلافاتٌ جدية بين المشاركين في هذا المؤتمر حول مشروع للسلام طرحته اوكرانيا تَضمَّنَ نفسَ شروط كييف المعروفة والتي سبق ان رفضَتْها موسكو بداعي عدم تناسبها مع الواقع الجديد .

ارمان ملي ..

في تقريرها ( مجموعة فاغنر وإفتتاح مكتب بالنيجر ) كتبت صحيفة ارمان ملي..يبدو ان مجموعة فاغنر العسكرية الروسية تعتزم افتتاح مكتب للتنسيق في مدينة نيامي عاصمة النيجر , وهذا ما ذكره موقع روسيا اليوم , ان هذا التطور يرتبط مع انباء تحدثت عن طلب قيادة الانقلاب العسكري في النيجر الدعم من مجموعة فاغنر .

إن دخول فاغنر على خط أجواء تداعيات الإنقلاب بالنيجر يعكس تزايد مخاوف نيامي من مواجهة تدخل عسكري أفريقي فرنسي

حيث تقترب مهلة الانذار الذي اطلقته المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب افريقيا " ايكواس" من نهايتها , وهذا الانذار يدعو قيادة الانقلاب بالنيجر لاعادة رئيس الجمهورية لمنصبه والعودة للثكنات.

سياسة روز ..

في الذكرى السنوية الثامنة والسبعين للقصف النووي الامريكي لمدينة هيروشيما اليابانية كتبت صحيفة سياست روز في مقالها ( جريمة من دون عقاب )..م يَرِفَّ جَفنٌ للرئيس الامريكي هاري ترومن للحظة عندما اَمَرَ باِلقاءِ قنبلةٍ نووية على مدينة هيروشيما اليابانية اليابانية في السادس من شهر اغسطس عام 1945 اي قربَ نهاية الحرب العالمية الثانية .

هذه الجريمة الأمريكية أدت لمصرع مئة وأربعين ألف شخص وإلى تدمير المدينة بالكامل وتلويثها بإشعاعات تسببت بأمراض مستعصية لعقود.

ترومن برر الجريمة بضروراتِ انهاء الحرب باجبار اليابان على الاستسلام لتقليلِ الخسائر , لكنَّ مؤرخين امريكيين اَثبتوا ان الرئيس الامريكي كان يعرف ان اليابان كانت مستعدةً للاستسلام قبل القصف النووي, لكنه اَراد تكريسَ تفوقِ امريكا بعد الحرب العالمية باختبار استخدامِ اولِ سلاح نووي في العالم عبرَ تلك الجريمة المروعة .

والعجيبُ في الامر ان امريكا لم تواجه اية عقوبات دولية على تلك الجريمة حتى ليومِنا هذا رغم اذعانِ العالم والمؤسسات الدولية بأن ما قامت به في هيروشيما وناكازاكي ايضا جرائمُ ابادةٍ بحق الانسانية .

جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقالها (مؤتمر جدة يختتم أعماله دون بيان ختامي )..لم يُحقق مؤتمر جدة الدولي الخاصُّ بالحرب في اوكرانيا امآل كييف والقوى الغربية بشأن بلورةِ صيغةِ حلٍّ لوقف هذه الحرب طبقا لمعايير اوكرانيا والغرب, فهذا المؤتمر انهى اعماله بعد يومين من المناقشات التي كشفت عن وجود خلافات بين البلدان المشاركة حول سبل وقف هذه الحرب, من دون اصدار اي بيان ختامي.

إن عقد هذا المؤتمر من دون إقناع روسيا بالمشاركة لم يكن منطقيا أبدا, وزاد تعنت الجانب الاوكراني الطين بلة بالمؤتمر وبالطبع شكل تصاعد المعارك باوكرانيا ودخولها بمستويات اكثر خطورة, عاملا اخَرَ عَمَّقَ الخلافات بين البلدان المشاركة في مؤتمر جدة الى درجة حالت دون اصدار بيان ختامي حتى.

جمهوري اسلامي..

كتبت صحيفة جمهوري اسلامي عن اجواء الرعب في فلسطين المحتلة من اتساع دائرة هجمات المقاومة الفلسطينية لتصل لتل ابيب وجاء في تقرير الصحيفة .. ( تل أبيب , هدف للإنتقام من "إسرائيل")..

هذا ما بدأت الصحف والمحافل الاعلامية العبرية تتحدث عنه في الآونة الاخيرة بعد تنفيذ المقاومة هجماتٍ ضد الشرطة والامن الداخلي الشاباك في قلب تل ابيب ..ان اعلانَ حماس والجهاد الاسلامي عن التنسيق لتوجيه ضربات انتقامية في عمق فلسطين المحتلة ضاعَفَ من هلع الصهاينة.

قنوات إعلامية عبرية أكدت مؤخرا أن تل أبيب تدفع ثمن العمليات العسكرية التي يشنها جيش الإحتلال ضد الفلسطينيين بالضفة.

ان هناك مخاوف جدية في الكيان من ان تنقل قوى المقاومة الفلسطينية النار الى عمق فلسطين المحتلة وتلِ ابيب نفسها ردا على تصعيدِ الاحتلال والمستوطنين الهجماتِ والاعتداءاتِ على المدن والقرى والبلدات الفلسطينية بالضفة.