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بعد ما قيل عن نشرهم على متن سفن تجارية

أهلا بالمارينز الأمريكي في إيران.. ولكن كأسرى

أهلا بالمارينز الأمريكي في إيران.. ولكن كأسرى
الإثنين ٠٧ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش

يقال ان امريكا تفكر بنشر جنود امريكيين على متن سفن تجارية في مضيق هرمز، "لمنع ايران من مهاجمة السفن التجارية والاستيلاء عليها"، وهذا هو السبب وراء ارسال امريكا الاف الجنود وسفن حربية الى المنطقة.

العالم يقال ان

اولا وقبل كل شيء، ايران لم تحتجز سفنا او ناقلات نفط، الا لسبب، ومن اهم هذه الاسباب، مخالفة هذه السفن والناقلات لقوانين الملاحة، او اصطدامها بالسفن الايرانية.

ثانيا، اذا كان هدف امريكا من وراء نشر جنود المارينز على متن السفن التجارية والناقلات النفطية، من اجل ان تسرق امريكا بحرية النفط الايراني في اعالي البحار، فهو هدف لا يسعى وراءه الا احمق، فايران لم ولن تترك ناقلات نفطها تُصادر، بينما ناقلات النفط الامريكي تمخر عباب البحار بحرية، وعلى امريكا ان تعلم ان كل تعرض لناقلة نفط ايرانية من قبلها، سيتم التعرض حتما لناقلة نفط امريكية، حتى لو كانت محاطة بحاملات طائرات امريكية، ولا يجب ان يشك اي مسؤول امريكي بهذا الامر.

ثالثا، الحمقى الذين وضعوا المارينز البؤساء على متن السفن التجارية التي تنقل النفط الامريكي، انطلقوا من اعتقاد غبي مفاده ان ايران، سوف لن تعترض هذه السفن خوفا من المارينز الذين على متنها، دون ان يدر كوا انهم بذلك يقدمون جنودهم على طبق من ذهب للقوات المسلحة الايرانية، لنقلهم الى ايران لا كضيوف ولكن كأسرى.

رابعا واخيرا، على دول المنطقة ان تكون حذرة من الاعيب امريكا، وان تفكر بتشكيل قوة عسكرية مشتركة لحماية منطقتها وممراتها البحرية، بعيدا عن مكائد امريكا، فنشر جنود على متن سفن تجارية، ليست سوى محاولة بائسة لاستعراض القوة ولاظهار امريكا، نفسها بانها تحمي دول المنطقة، بينما الحقيقة هي لا تحمي الا "اسرائيل".

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