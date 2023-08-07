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المجلس العسكري في النيجر يعين رئيسا للوزراء

المجلس العسكري في النيجر يعين رئيسا للوزراء
الإثنين ٠٧ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٠:١٧ بتوقيت غرينتش

أعلن المجلس العسكري في النيجر عن تعيين الوزير الأسبق، علي الأمين زين، رئيسا للوزراء في البلاد.

العالم-افريقيا

وتلا العضو في "المجلس الوطني لحماية الوطن" الذي شكله العسكريون، العقيد أحمدو عبد الرحمن، مرسوما لرئيس المجلس، اللواء عبد الرحمن تشياني، بتعيين علي الأمين زين، رئيسا للوزراء.

وأصدر رئيس المجلس العسكري عددا من المراسيم الأخرى بشأن التعيينات في مختلف المناصب، بما فيها المفتش العام للجيش وقوات الدرك والمستشار العسكري للرئيس وقائد الحرس الرئاسي.

وتجدر الإِشارة إلى أن علي الأمين زين (58 عاما) من مواليد مدينة زيندر، حيث كان وزيرا للاقتصاد والمالية خلال الفترة بين أكتوبر 2003 وفبراير 2010 في حكومة الرئيس محمدو تانجا، الذي تمت الإطاحة به في انقلاب عسكري في 2010.

وفي وقت لاحق، شغل الأمين زين منصل ممثل لبنك التنمية الإفريقي في كل من تشاد وساحل العاج والغابون.

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