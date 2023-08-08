في يوم الصحفي.. ماذا قال الرئيس الايراني عن دور الاعلام؟

العالم- مراسلون

الإعلام يلعب دورا مهما في التعبير عن الرأي، إنها عبارة صرح بها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي زار مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بمناسبة اليوم الوطني للصحفي، والذي يصادف الثامن من اب أغسطس من كل عام.

على هامش هذه الزيارة التفقدية قال رئيس الجمهورية إن الإعلاميين والصحفيين هم بمثابة جسر للتواصل بين الشعب والمسؤولين وبما يلزم عليهم بذل جهود مستدامة وصادقة في مختلف المجالات.

واوضح رئيسي أن الإذاعة والتلفزيون تلعب دورا مهما في إيصال الرسالة والتعبير عن الرأي العام.

وقال إن هذه المؤسسة هي مركز الثقافة والفكر والتنمية في البلاد وتقع على عاتقها مسؤولية بناء الثقافة في إيران.

كما قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي: إن مؤسسة الإذاعة والتلفزيون تلعب دورا عاما في الدفاع عن القيم الإسلامية وتقديم نمط الحياة الإيرانية والإسلامية وهي تلعب دورا مهما في إيصال الرسالة والتعبير عن الرأي العام.

واطلع رئيسي عن سير العمل في الأقسام المختلفة من المؤسسة ثم توجه للقاء موظفي الإذاعة في مبنى شهداء راديو وأثناء الزيارة أعيد تصوير مشاهد سيطرة الشعب الإيراني على الإذاعة ابان انتصار الثورة الإسلامية والدور الذي لعبته الإذاعة في فترة الدفاع المقدس كما تفقد رئيسي الأقسام الأخرى في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون والتقى الموظفين وكوادر العامة له.