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ما هي أسباب تقلص العضلات في الساق أثناء النوم؟

ما هي أسباب تقلص العضلات في الساق أثناء النوم؟
الثلاثاء ٠٨ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

الشد العضلي أثناء النوم يشير إلى تقلص مفاجئ وقوي للعضلات أثناء فترة النوم. قد يكون هذا الشد مؤلمًا ويمنعك من الاسترخاء والنوم بشكل صحيح.

العالم - صحة

هناك عدة أسباب محتملة لحدوث الشد العضلي أثناء النوم، ومن بينها:

الإجهاد العضلي: قد يحدث الشد العضلي بسبب تعرض العضلات للإجهاد الزائد خلال النهار، وعدم تمددها وراحتها بشكل كافٍ أثناء النوم.

نقص الكالسيوم والمغنيسيوم: إذا كنت تعاني من نقص في العناصر الغذائية الهامة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم، فقد يزيد ذلك من احتمالية حدوث الشد العضلي أثناء النوم.

قلة النشاط البدني: قد تكون قلة ممارسة النشاط البدني أو الحركة خلال النهار واحدة من الأسباب وراء حدوث الشد العضلي أثناء الليل.

تعرض العضلات للبرودة: قد تؤثر درجات الحرارة الباردة أثناء النوم على عضلات الجسم وتجعلها أكثر عرضة للتقلص.

تعب الجسم والإجهاد العام: عوامل الإجهاد النفسي والجسدي قد تسبب حدوث الشد العضلي أثناء النوم.

بالنسبة للعلاج، فإن العلاج يعتمد على السبب الذي يتسبب في حدوث الشد العضلي أثناء النوم. قد تكون هذه الإجراءات مفيدة:

التأكد من الاسترخاء قبل النوم: قم بتمديد العضلات وممارسة بعض التمارين الاسترخائية قبل النوم. وقد تساعد تقنيات الاسترخاء مثل اليوغا أو التأمل أو الاسترخاء التوجيهي في تهدئة العضلات وتقليل احتمالية الشد العضلي.

تحسين التغذية: تناول الطعام الغني بالكالسيوم والمغنيسيوم قد يساعد في تقليل حدوث الشد العضلي.

الحفاظ على درجة حرارة المكان المناسبة: قم بتوفير ظروف الحرارة المناسبة للنوم، وقد تساعد درجة الحرارة المعتدلة في تجنب تقلص العضلات.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام: قم بممارسة التمارين البدنية بانتظام لتقوية عضلات جسمك وتحسين مرونتها.

إذا استمرت مشكلة الشد العضلي أثناء النوم وكانت تؤثر على جودة نومك وحياتك اليومية، فمن الأفضل استشارة الطبيب لتقييم الحالة وتحديد الأسباب ووصف العلاج المناسب بناءً على التشخيص.

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