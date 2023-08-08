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رئيس البرلمان الفيتنامي یصل الی طهران

رئيس البرلمان الفيتنامي یصل الی طهران
الثلاثاء ٠٨ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

 وصل رئيس البرلمان الفيتنامي والوفد المرافق له صباح اليوم الثلاثاء الى طهران وكان في استقباله نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي.

العالم - ايران

ووصل رئيس البرلمان الفيتنامي "فونغ دين هوئي" على رأس وفد برلماني وتجاري اليوم الثلاثاء إلى مطار مهرآباد في طهران وكان في استقباله حجة الإسلام "مجتبى ذوالنوري "و رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية الفيتنامية رحيمي جهان ابادي.

ويزور رئيس البرلمان الفيتنامي إيران لعقد اجتماعات برلمانية واقتصادية وتوقيع مذكرة تعاون مع نظيره الايراني محمد باقر قاليباف وكذلك اللقاء مع رئيس الجمهورية والاجتماع مع الوزراء المعنيين بالشؤون الاقتصادية.

وسيشارك رئيس البرلمان الفيتنامي في مراسم الاحتفال بالذكرى الخمسين للعلاقات الإيرانية الفيتنامية.

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