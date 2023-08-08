العميد حاتمي: لولا تضحيات محور المقاومة لما انتهت الكوارث الاميركية في سوريا والعراق

العالم - ايران

وقال العميد حاتمي، وزير الدفاع السابق، في كلمة القاها في مراسم الاحتفاء باليوم الوطني للمراسلين الصحفيين اليوم الثلاثاء ان وسائل الاعلام يمكنها ان تسوق المجتمع نحو الحرب أو السلام ، والحروب تبدأ بالاعلام وتستمر بالاعلام وتنتهي بالاعلام ، وان الغربيين يدعون الاخلاق وحقوق الانسان والسلام في وسائل اعلامهم لكننا نحن الايرانيون لمسنا بشحمنا ولحمنا ودمنا كذب هذه الادعاءات.

واشار العميد حاتمي الى قصف مدينة سردشت الايرانية بالقنابل الكيمياوية على يد النظام الصدامي البائد في ثمانينات القرن الماضي وكذلك استشهاد 17 الف مواطن ايراني على يد زمرة "خلق" الارهابية وتكتم الاعلام الغربي المسيس والمنحاز على هذه الجرائم واضاف : في سوريا قتل 500 الف شخص وشرد بين 7 الى 8 ملايين شخص واضافة الى هذه الجرائم هاجم الاميركيون افغانستان والعراق ونهبوا الثروات وحرقوا الحرث والنسل لكن الاعلام الغربي مارس التكتم والتعتيم ولولا بسالة وتضحيات محور المقاومة لما انتهت تلك الكوارث في سوريا والعراق ابدا ولاستمرت 20 عاما أخرى بالمنطقة، واذا تم نشر حقائق عن ذلك فذلك تم على يد الاعلام الملتزم.