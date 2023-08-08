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مساعد الخارجية الايرانية يشرح قدرات البلاد للتعاون مع بریکس

مساعد الخارجية الايرانية يشرح قدرات البلاد للتعاون مع بریکس
الثلاثاء ٠٨ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٨:١٨ بتوقيت غرينتش

شرح مساعد وزير الخارجية الايرانية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري قدرات الجمهورية الاسلامية الايرانية للتعاون مع مجموعة بريكس ، معلنا ترحيب طهران بأي نهج يسير نحو التعددية.

العالم - ايران

وفي كلمته التي القاها في مؤتمر "إيران - بريكس؛ آفاق الشراكة والتعاون" الذي عقد في مركز الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، أعرب المسؤول الايراني عن ارتياحه لمستوى العلاقات السياسية المتميزة بين جمهورية ايران الاسلامية والدول الـ 5 الأعضاء في بريكس، وقال: ان علاقاتنا في المجال الاقتصادي ماضية الى الامام ، اذ أن قدرات التعاون بين ايران وكل دولة من أعضاء هذه المجموعة كبيرة للغاية.

وأضاف قائلا: ان علاقاتنا الاقتصادية مع روسيا والهند والصين التي تعتبر من الشركاء الاقتصاديين لإيران في المنطقة، رصينة وهناك تعاون ومشاركة استراتيجية قائمة بين الجانبين.

وأشار "صفري " الى العلاقات الاقتصادية بين ايران والدول الاعضاء في بريكس، وحضور الجمهورية الاسلامية الايرانية الى جانب كل من الصين والهند والبرازيل وجنوب افريقيا في مجموعة الـ ۷۷، موضحا أن طهران ترحب بأي نهج يسير نحو التعددية.

وشدد على أن تعاون بريكس مع الدول غير الاعضاء بإمكانه أن يؤدي الى تحسين أوضاعها، مؤكدا امتلاك ايران الاسلامية الكثير من القدرات في مجال النقل والشحن والطاقة والشركات المعرفية.

وتابع مساعد الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية قائلا: ان مجموعة بريكس تعتبر من الشركاء الاستراتيجيين لنا وان قدرات الدول الاعضاء فيها أدت الى أن تتبوأ مكانة متميزة في العالم.

*مندوب جنوب افريقيا

بدوره تحدث مندوب جنوب افريقيا «آنیل سوکلال» الذي تتولى بلاده رئاسة بريكس لدورتها الحالية في المؤتمر وقال: ان ايران تتميز بحضارة عريقة ووقفت الى جانب جنوب افريقيا، لذا فإنها كانت أول دولة قام بزيارتها نيلسون مانديلا بعد الافراج عنه من السجن.

وأشار المسؤول الجنوب افريقي الى أن بلاده ستستضيف في العام ۲۰۲۳ مؤتمر بريكس، معتبرا هذا العام بأنه حافل بالتحديات ولكنه يعتبر فرصة كي تتحدث الدول عن الظروف الاقتصادية والتجارية والسياسية في عالم اليوم.

وتطرق الى الحرب في اوكرانيا وقال: ان هذه المشكلة ليست بين روسيا واوكرانيا، بل انها حرب بين العالم الغربي وروسيا.

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