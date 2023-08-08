رئيس مجلس الشورى الاسلامي يستقبل رئيس البرلمان الفيتنامي

العالم - ايران

وكان رئيس البرلمان الفيتنامي فونغ دينه هيو قد وصل صباح اليوم الثلاثاء الى طهران على رأس وفد برلماني واقتصادي وكان في استقباله نائب رئيس مجلس الشورى الاسلامي حجة الإسلام مجتبى ذولنوري، ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية الفيتنامية جليل رحيمي جهان آبادي.

ويزور رئيس البرلمان الفيتنامي إيران لعقد اجتماعات برلمانية واقتصادية وتوقيع مذكرة تعاون مع نظيره الايراني محمد باقر قاليباف وكذلك اللقاء مع رئيس الجمهورية والاجتماع مع الوزراء المعنيين بالشؤون الاقتصادية.

وسيشارك رئيس البرلمان الفيتنامي في مراسم الاحتفال بالذكرى الخمسين للعلاقات الإيرانية الفيتنامية.