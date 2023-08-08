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مسؤول: السفن الأجنبية تتحدث باللغة الفارسية للمرور عبر مضيق هرمز

مسؤول: السفن الأجنبية تتحدث باللغة الفارسية للمرور عبر مضيق هرمز
الثلاثاء ٠٨ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٠:٠١ بتوقيت غرينتش

اعلن المساعد السياسي لسلاح البحر في قوات حرس الثورة الاسلامية العميد محمد أكبر زادة أن السفن الأجنبية مضطرة الى الامتثال لأوامر الجانب الايراني والتحدث باللغة الفارسية في اتصالاتها معه لدى مرورها في مضيق هرمز.

العالم - ايران

وأشار " اكبر زادة " الذي كان يتحدث لجمع من منتسبي مقاومة قوات التعبئة الشعبية في مدينة ساري مركز محافظة مازندران شمال ايران الى المهمات التي تقوم بها هذه القوات في البحر، مشددا على أنها تتم على أفضل وجه ممكن.

وفي إشارة إلى المنطقة البحرية لمضيق هرمز البالغة مساحتها 2000 كيلومتر مربع ، قال: إن سيطرة الجمهورية الإسلامية وقوتها في هذه المنطقة تجعل السفن المارة تتواصل لاسلكيا باللغة الفارسية ، وليس لديهم خيار سوى الانصياع.

وتابع قائلا: ان الدول المعادية كانت في السابق تستخدم الممرات المائية لفرض سيطرتها، الا ان الاسطول الاميركي الذي يعتبر الأهم ويتواجد في البحرين يحاول أن يبتعد عن مضيق هرمز وينتشر في شرق آسيا واوروبا حيث لا يوجد له أي اسطول يحمل مروحية في الخليج الفارسي ما يظهر قوة واقتدار الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأوضح يقول: ان إدارة الجمهورية الإسلامية ودبلوماسيتها الإقليمية دفعا السعوديين إلى البحث عن مصالحهم في ضوء التواصل البناء ، ووصلوا إلى نتيجة مفادها أن الجمهورية الإسلامية لها اليد العليا في المنطقة.

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