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تعزيز التعاون البرلماني.. محور اجتماعات الوفد الإيراني مع سلطات سوريا

تعزيز التعاون البرلماني.. محور اجتماعات الوفد الإيراني مع سلطات سوريا
الثلاثاء ٠٨ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠١:٠٤ بتوقيت غرينتش

في إشارة إلى زيارة وفد من مجلس الشورى الإيراني إلى دمشق، قالت صحيفة الوطن السورية إن تعزيز التعاون البرلماني هو محور اجتماعات الوفد الإيراني مع السلطات السورية.

العالم - إيران

وأضافت الوطن أن وفدا من مجلس الشورى الإيراني برئاسة رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي وحيد جلال زاده، وصل أمس الاثنين إلى دمشق، لإجراء سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين السوريين.

واوضحت، أن الوفد البرلماني الإيراني يضم إضافة لرئيس لجنة الأمن القومي أعضاء في اللجنة، حسين نوش آبادي وحسن همتي وعباس كلرو وجواد كريمي قدوسي، إضافة لسكرتير لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى حسين أسدي.

وبحسب صحيفة الوطن، سيجري الوفد الإيراني خلال زيارته لسورية والتي ستستمر لثلاثة أيام، سلسلة من اللقاءات الرسمية مع رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس، ووزير الخارجية السوري فيصل المقداد، إضافة للقاء مع رئيس مجلس الشعب حموده صباغ.

وحسب معلومات الوطن فإن المباحثات ستشمل البحث في القضايا المشتركة التي تهم البلدين وتعزيز التعاون البرلماني.

وفي الأول من آب حط وفد وزاري سوري يضم وزراء الخارجية والمغتربين والاقتصاد والتجارة الخارجية والاتصالات والتقانة في العاصمة الإيرانية طهران، وأجرى سلسلة من اللقاءات الرسمية بهدف متابعة الوثائق والتفاهمات التي أبرمت خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا.

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