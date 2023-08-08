الثلاثاء ٠٨ أغسطس ٢٠٢٣
٠١:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

مقايضة الطاقة بالسلع الأساسية تبطل مفعول الحظر الأميركي

مقايضة الطاقة بالسلع الأساسية تبطل مفعول الحظر الأميركي
الثلاثاء ٠٨ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠١:١٩ بتوقيت غرينتش

إعتبر المتحدث باسم نقابة مصدري النفط والغاز في الجمهورية الإسلامية الإيرانية حميد حسيني أن مقايضة أنواع الطاقة الإيرانية بالسلع الأساسية، تخرج إيران من وطأة الحظر الأميركي وتوفر عليها أعباء نقل الأموال .

العالم - إيران

وأضاف حسيني أن: الحظر يعرقل استفادة إيران من النظام المصرفي الرسمي ويصعب إيجاد زبائن لبيع النفط الإيراني، ولذلك من الأفضل أن يتم الاستفادة من أسلوب مقايضة الطاقة.

وتابع حسيني أنه: في الحالات العادية فإن العوائد الحاصلة عن بيع النفط يتم صرفها على استيراد السلع الأساسية مثل الأرز واللحوم والزيوت الغذائية وأعلاف الحيوانات، فلذلك لابأس أن نقوم الآن بمقايضة الطاقة بالسلع الأساسية.

واعتبر أن تطوير عملية مقايضة الطاقة مع العراق يصب في مصلحة إيران لأن تصدير الغاز إلى العراق ومقايضته بالنفط والمازوت، يوفر فرصة بيع هذا النفط والمازوت غير الخاضع للحظر بسهولة، والحصول على الأموال.

وتابع: هناك الآن في العراق فائض إنتاج للمازوت بمقدار 60 ألف طن وهم يعطوننا 10 آلاف طن فقط لتسوية ديون الغاز المترتبة عليهم، وإذا ازداد هذا الرقم فإن كافة المبادلات بين البلدين في مجال الطاقة تخرج من السيطرة الأميركية.

روابط ذات صلة

مقايضة توريد الغاز الإيراني..عبد اللطيف: ستكسر القيود الامريكية

عقد مقايضة الغاز بين ايران وتركمنستان بملياري دولار

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون البرلماني بين إيران وفيتنام

خارجية إيران: لضرورة الكشف عن أبعاد حادث مزار شريف الإرهابي عام 1998

باكستان.. 'عمران خان' يطعن في إدانته بتهم فساد + فيديو

مقايضة الطاقة بالسلع الأساسية تبطل مفعول الحظر الأميركي

السفير الإيراني في إسلام آباد: عرقلة أميركا لمشروع الغاز بين إيران وباكستان مثال على نقض حقوق الإنسان

عقوبات بريطانية جديدة لشخصيات وشركات عدة دول لتحجيم ترسانة روسيا