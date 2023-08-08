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باسيل: اتفاق أولي مع حزب الله على مسار اسم توافقي وتسهيل الاسم مقابل مطالب وطنية

باسيل: اتفاق أولي مع حزب الله على مسار اسم توافقي وتسهيل الاسم مقابل مطالب وطنية
الثلاثاء ٠٨ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٣:١٩ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عن اتفاق أولي مع حزب الله على مسار اسم توافقي وتسهيل الاسم مقابل مطالب وطنية، وما زلنا في بداءة الحوار مع الحزب وتقدّمنا بأفكار ننتظر ردّه عليها.

العالم_لبنان

وأوضح بأن المطروح مع الحزب ليس تراجعاً أو تنازلاً أو صفقة أو تكويعة بل عمل سياسي، وما تحدّثنا عنه هو لجميع اللبنانيين وليس للتيار، من قانون اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة، وقانون الصندوق الائتماني اللذين نطلب إقرارهما سلفاً، إضافة إلى برنامج العهد.

وفي مؤتمر صحفي بعد اجتماع المجلس السياسي للتيار الوطني ألَّا إمكانية لانتخاب رئيس للجمهوريّة إلا بالتفاهم، ونعوّل على الحوار اللبناني - اللبناني، ومنذ الأساس قلنا إن البرنامج هو أساس التفاهم.

وقال باسيل إن الحوار يجب أن يكون مرتبطًا بأجندة محددة وزمن معين، حتى لا يكون مضيعة للوقت، ونحن كتيار نتواصل مع أكثرية الأطراف حتى لا نقول جميعهم.

وأضاف حصل أخيراً اجتماع مع فريق التقاطع حتّى لا نبقى في موقع طرح مرشّح مُقابل آخر من دون اتّفاق على تصوّر، ونتمنّى ألا ينقطع الحوار والدعوة مفتوحة ودائمة.

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باسيل: اتفاق أولي مع حزب الله على مسار اسم توافقي وتسهيل الاسم مقابل مطالب وطنية