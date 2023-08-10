العالم - خاص بالعالم

تسهيلات للسلطة الفلسطينية لتمكينها، وقف تجميد أموال المقاصة والسماح للفلسطينيين السفر من مطار رمون والافراج عن اسرى قضوا اغلب محكوميتهم من ذوي الامراض المزمنة.

التسهيلات اقرت بضغط امريكي على الكيان الإسرائيلي لكن هذه التسهيلات كانت دائما تقر من قبل حكومة الاحتلال وتبقى حبرا على ورق عند التنفيذ .

وكما يبدو فان هذه التسهيلات تأتي في اطار الحديث الأمريكي الإسرائيلي عن تطبيع العلاقات بين تل ابيب والرياض رغم تأكيد واشنطن انه لا يوجد حتى اللحظة أي اطار عملي للوصول الى هذه المرحلة.

ورغم ان الولايات المتحدة باتت معنية اكثر من أي وقت مضى من اجل الوصول الى تطبيع بين الكيان والسعودية لكن يبدو ان الأخيرة غير مستعجلة للوصول الى هذا الخطوة.

لكن الاحتلال في كل التسهيلات مازال يرفض ان يمنح الفلسطينيين أي تسهيلات امنية.

وايا تكن هذه التسهيلات فانها سراب في صحراء قاحلة لا اكثر ولا اقل .

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