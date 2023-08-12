العالم - خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى أن أكثر من 100 موقع انتفض فيه عدد كبير من المحتجين في شوارع الكيان الاسرائيلي ومن المتوقع ان تشهد الاحتجاجات تصعيدا أكبر في الساعات القادمة وتحديدا في تل ابيب، وكالعاده يتم اغلاق هذا الشارع منوها أن شرط الاحتلال تستخدم القوة لاجبار المتظاهرين سواء باستخدام خراطيم المياه او بفرق الخيالة التي تستخدم من اجل فض هذه التظاهرات.



وتواصلت في الكيان الإسرائيلي للأسبوع الثاني والثلاثين على التوالي الاحتجاجات المنددة بقانون التعديلات القضائية



التظاهرات التي خرجت في تل ابيب شارك فيها مئات الآلاف من مختلف التوجهات السياسية، مطالبين باستقالة نتنياهو، وإلغاء قانون التعديلات القضائية.

ودعا قادة المعارضة إلى تشكيل جبهة موحدة ضد الحكومة، وإجراء انتخابات جديدة لإنهاء حكم نتنياهو.

هذا ويشهد الكيان الإسرائيلي انسدادا سياسيا وانقسامات حادة بين المكونات السياسية والعسكرية، أدت الى خروج مسيرات احتجاجية ضخمة في مختلف أرجاء الكيان المحتل.

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