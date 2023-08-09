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الدفاع الروسية: مجموعات إرهابية تحاول التسلل إلى محافظتي حلب واللاذقية

الدفاع الروسية: مجموعات إرهابية تحاول التسلل إلى محافظتي حلب واللاذقية
الأربعاء ٠٩ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٢:١٠ بتوقيت غرينتش

صرح نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، فاديم كوليت، بأن مجموعات تخريبية من الإرهابيين حاولت التسلل إلى محافظتي حلب واللاذقية من منطقة خفض التصعيد في إدلب.

العالم - سوریا

ولفت كوليت إلى تسجيل "محاولات تسلل لمجموعات التخريب والاستطلاع الإرهابية من أراضي منطقة خفض التصعيد بإدلب، خارج خط التماس في محافظتي حلب واللاذقية".

وبحسب المسؤول الروسي، فإن قيادة مجموعة القوات الروسية والقوات المسلحة السورية، تتخذ جميع الإجراءات اللازمة للقضاء على التهديد الإرهابي للسكان المدنيين والقوات الحكومية.

وأعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي يوم أمس الاثنين، أن طائرات "التحالف الدولي" المسيرة اقتربت من طائرات "سو-35" الروسية في أجواء مدينة الرقة السورية وفوق البحر الأبيض المتوسط.

وتعمل القوات الروسية على الأراضي السورية بناء على طلب تدخل موسكو العسكري من قبل دمشق بعد أن أصبح وضع القوات الحكومية السورية بحلول خريف 2015 حرجا في حربها ضد مختلف الجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية.

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الدفاع الروسية: مجموعات إرهابية تحاول التسلل إلى محافظتي حلب واللاذقية

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