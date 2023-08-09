الأربعاء ٠٩ أغسطس ٢٠٢٣
٠٦:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

تسيير دوريات لحماية أبراج الطاقة الكهربائية في العراق

تسيير دوريات لحماية أبراج الطاقة الكهربائية في العراق
الأربعاء ٠٩ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

بدأت السلطات العراقية تسيير دوريات عسكرية بمحافظة صلاح الدين (وسط البلاد)، وذلك لحماية الأبراج الناقلة للطاقة الكهربائية التي تعرضت لاستهداف بعبوات ناسفة خلال الأيام الماضية.

العالم - العراق

تأتي هذه الخطوة عقب تعرض عدد من هذه الأبراج في مختلف المدن العراقية لهجمات وتفجيرات وصفتها السلطات بأنها أعمال تخريبية متعمدة.

وكانت وزارة الكهرباء العراقية أعلنت الأسبوع الماضي انقطاع التيار الكهربائي في عدد من المناطق نتيجة "عمل تخريبي" استهدف الخط الناقل "صلاح الدين الحرارية- حديثة"، وحريق اندلع "بمحطة البكر التحويلية" في البصرة.

وأشارت الوزارة -في بيان- إلى أن الخط "تعرض لتفجير عدة عبوات ناسفة على عدد من الأبراج، مما أدى إلى سقوط 3 منها، وتضرر الأسلاك الناقلة ضمن حدود محافظة صلاح الدين".

وقالت أيضا إن "حريقا اندلع بمحطة (البكر التحويلية) في البصرة (جنوب البلاد)، مما تسبب في انفصال ارتباطات خطوط المنطقة الجنوبية وتعرض المنظومة للانطفاء التام".

وأعلنت الحكومة العراقية -السبت الماضي- أنها تمكنت من التوصل إلى "خيوط مهمة" لكشف العناصر التي تستهدف أبراج الطاقة، كما وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بمحاسبة آمر القاطع وضابط الاستخبارات والقائد العسكري الذي يقع ضمن مسؤوليته أيّ عمل تخريبي يمس أبراج الطاقة الكهربائية.

روابط ذات صلة

بالصور.. فريق بحثي ينتشل 11 جثة مجهولة الهوية من تحت الأنقاض

العراق يطالب أميركا وبريطانيا والامارات وتركيا بتسليم مسؤولين سابقيين

السفير الإيراني في بغداد يلتقي المبعوثة الأممية المعنية بشؤون العراق

العراق.. مقتل مسؤول بحزب العمال الكردستاني وأصابة آخرين بغارة جوية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تحشيد عسكري امريكي بالمنطقة.. رسائل تكشير انياب، أم ماذا؟

الاحتلال: تسريب معلومات من قاعدة "إسرائيلية" في الجولان

تزويد مدمرة دانا بصواريخ إطلاق عمودية

تسيير دوريات لحماية أبراج الطاقة الكهربائية في العراق

ترامب: المحاكمات تعرقل حملتي الانتخابية الرئاسية

أنصار الله: إرسال أمريكا سفن حربية إلى البحر الأحمر عمل عدائي