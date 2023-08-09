تسيير دوريات لحماية أبراج الطاقة الكهربائية في العراق

العالم - العراق

تأتي هذه الخطوة عقب تعرض عدد من هذه الأبراج في مختلف المدن العراقية لهجمات وتفجيرات وصفتها السلطات بأنها أعمال تخريبية متعمدة.

وكانت وزارة الكهرباء العراقية أعلنت الأسبوع الماضي انقطاع التيار الكهربائي في عدد من المناطق نتيجة "عمل تخريبي" استهدف الخط الناقل "صلاح الدين الحرارية- حديثة"، وحريق اندلع "بمحطة البكر التحويلية" في البصرة.

وأشارت الوزارة -في بيان- إلى أن الخط "تعرض لتفجير عدة عبوات ناسفة على عدد من الأبراج، مما أدى إلى سقوط 3 منها، وتضرر الأسلاك الناقلة ضمن حدود محافظة صلاح الدين".

وقالت أيضا إن "حريقا اندلع بمحطة (البكر التحويلية) في البصرة (جنوب البلاد)، مما تسبب في انفصال ارتباطات خطوط المنطقة الجنوبية وتعرض المنظومة للانطفاء التام".

وأعلنت الحكومة العراقية -السبت الماضي- أنها تمكنت من التوصل إلى "خيوط مهمة" لكشف العناصر التي تستهدف أبراج الطاقة، كما وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بمحاسبة آمر القاطع وضابط الاستخبارات والقائد العسكري الذي يقع ضمن مسؤوليته أيّ عمل تخريبي يمس أبراج الطاقة الكهربائية.