محافظ البنك المركزي: أنباء سارة قريبا بشأن الأرصدة الايرانية المجمدة

العالم- ايران

واضاف فرزين في مؤتمر صحفي عقده برفقة وزير الاقتصاد الايراني وكذلك رئيس مؤسسة التخطيط والموازنة، اليوم الاربعاء ان الحكومة تتابع العمل الدبلوماسي ضمن اطار "دبلوماسية العملات" ، ونحن لدينا طلب مالي من عدة دول وقمنا بالتفاوض مع جميع هذه الدول واذا لم نتوصل الى حل فسنضطر لتقديم شكوى ضدهم.

لكنه اردف قائلا " ان هناك انباء سارة بشأن العملات الصعبة وسترون تأثيرها قريبا".

كما اشار فرزين ان حجم التجارة الخارجية لايران خلال عام قد اقترب من 200 مليار دولار وهذا رقم كبير، و اضاف بأن قيمة الصادرات الايرانية قد تخطت قيمة الورادات الان بمقدار 22 مليار دولار وان الصادرات غير النفطية ايضا قد وصلت الى 42 مليار دولار.