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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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انقلاب الصورة
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المشهد اليمني
استوديو بيروت
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قلم رصاص
غیاهب الکیان
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شاهد.. وفد برلماني إيراني يختتم زيارته لدمشق
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الأربعاء ٠٩ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش
اختتم وفد مجلس الشورى الإسلامي الإيراني زيارته إلى سورية والتي استمرت ثلاثة أيام التقى خلالها كبار المسؤولين السوريين وبحث معهم عمق العلاقات الاستراتيجية بين طهران ودمشق ، ودعم الواقع الاقتصادي في سورية.
العالم – خاص بالعالم
التفاصيل في سياق التقرير المرفق..
تصنيف :
خاص بالعالم- مراسلون
العالم الاسلامي
سوریا
إیران
فيديو
كلمات دليلية :
دمشق
سورية
الوفد البرلماني الإيراني
مجلس الشورى الإسلامي الإيراني
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.