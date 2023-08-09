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شاهد.. وفد برلماني إيراني يختتم زيارته لدمشق

الأربعاء ٠٩ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش

اختتم وفد مجلس الشورى الإسلامي الإيراني زيارته إلى سورية والتي استمرت ثلاثة أيام التقى خلالها كبار المسؤولين السوريين وبحث معهم عمق العلاقات الاستراتيجية بين طهران ودمشق ، ودعم الواقع الاقتصادي في سورية.

العالم – خاص بالعالم

التفاصيل في سياق التقرير المرفق..

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