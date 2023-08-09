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العميد شريف: ايران حافظت على أمنها في ذروة ضغوط العدو

العميد شريف: ايران حافظت على أمنها في ذروة ضغوط العدو
الأربعاء ٠٩ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم حرس الثورة الاسلامية العميد رمضان شريف: إن الجمهورية الإسلامية صمدت بوجه الأعداء وتمكنت في أوج ضغوط العدو من أحراز تقدمًا ملحوظًا في كافة المجالات والوقوف على قدميها والدفاع عن أمنها باعتباره أكبر عنصر للقوة.

العالم- ايران

واضاف العميد رمضان شريف اليوم الاربعاء في حفل إحياء ذكرى يوم الصحفي في مدينة شهركرد ، في إشارة إلى الرسالة المهمة للصحفيين : إن تحديد الأصول الاجتماعية ونقلها إلى الرأي العام هو أمر فعال للغاية وممهد للطريق وبامكانه أن يكون مصدر إلهام لسائر مناطق البلاد.

وأضاف: "الأخبار السلبية تخلق الشهرة، وكلما زادت سلبيتها ، زاد مصدر عائداتها الاقتصادية ، وهذا أحد الأضرار الجادة في قطاع الإعلام".

وأشار إلى أنه لا ينبغي تسليط الضوء على الأعمال المخالفة للعرف ، وأشار إلى أن العدو يحاول إبعاد الناس عن الواقع من خلال تصميم تيارات حساسة للمجتمع أو تسبب مشاعر الحزن والدونية.

ولفت إلى أن الإنترنت والذكاء الاصطناعي اليوم يمكن أن يكون لهما تأثير كبير على نفسية الناس ، وقال شريف: إن العدو يشكك في قدرات البلاد من خلال قلب الأحداث رأسًا على عقب ويحاول تغطية ضعفها بهذا التصوير.

وأوضح: أن عقول شعبنا وشبابنا طاهرة والعدو استغل هذا الوضع جيداً للسيطرة على نفسية الشعب الإيراني وان يقول إنه يتعاطف مع هؤلاء ، بينما هو نفسه فرض في حروبه المختلفة أشد المصاعب على الشعب.

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